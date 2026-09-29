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En el estudio publicado en Nature Communications, los investigadores desarrollaron una combinación de moléculas de ARN mensajero (ARNm) que da instrucciones temporales a las células para producir varias señales capaces de activar el sistema inmunitario y, al mismo tiempo, presentar al sistema defensivo proteínas del propio tumor. El objetivo es conseguir que las defensas reconozcan y ataquen mejor al cáncer de páncreas, un tumor especialmente difícil de tratar porque suele crear un entorno que dificulta la acción de los linfocitos.

¿Qué ocurrió exactamente en los ratones? En los modelos de ratón utilizados para reproducir el adenocarcinoma de páncreas, las nanopartículas transportaron ese cóctel de ARNm hasta los tumores. En el modelo más avanzado, el 50% de los animales tratados consiguió una respuesta completa del tumor, y esos animales permanecieron libres de enfermedad hasta un año después de comenzar el tratamiento, incluso tras dejar de recibirlo. Los investigadores encontraron además linfocitos T capaces de seguir reconociendo las células tumorales meses después, lo que apunta a una memoria inmunitaria duradera.

Pero hay una precisión fundamental: esto se ha conseguido en ratones, no en pacientes humanos. El trabajo es una prueba preclínica y todavía hay que demostrar que la estrategia sea segura y eficaz en personas. De hecho, el propio estudio señala que estos resultados abren la puerta a futuras investigaciones, no que exista ya una terapia disponible para el cáncer de páncreas.

¿Cómo funcionaría?

Explicado de forma sencilla: el ARNm actúa como unas instrucciones temporales. Las nanopartículas llevan esas instrucciones al organismo y las células las utilizan durante un tiempo para fabricar determinadas proteínas. En este caso, los investigadores combinaron ARNm de varias citocinas, señales que activan y atraen células defensivas, con ARNm relacionado con antígenos tumorales, es decir, señales que ayudan al sistema inmunitario a identificar mejor el cáncer.

La idea sería convertir un tumor de páncreas que normalmente “se esconde” del sistema inmunitario en un objetivo más visible para las defensas del organismo.

¿Cuándo podría utilizarse en personas?

Todavía no se puede decir cuándo. El estudio está en fase preclínica. Antes de plantear su utilización habitual en pacientes, habría que realizar estudios adicionales de seguridad, determinar las dosis adecuadas y comprobar en ensayos clínicos si el efecto observado en ratones se reproduce en seres humanos.

Además, el campo del ARNm contra el cáncer está avanzando por distintas vías, pero los resultados no son uniformemente positivos: por ejemplo, en agosto de 2026 BioNTech anunció la interrupción de un ensayo de fase intermedia de una vacuna de ARNm contra el cáncer colorrectal porque un comité independiente consideró improbable que mejorara la supervivencia global. Eso sirve para recordar que un resultado espectacular en animales no garantiza que una inmunoterapia funcione igual en pacientes.