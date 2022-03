El truco de echar sal a este producto para potenciar su sabor

La ciencia ha avalado un truco que las abuelas y madres de este país llevan décadas aplicando, realmente es efectivo y consigue potenciar su sabor al máximo. Hay un ingrediente que no puede faltar en ninguna cocina, los tomates. Esta base que antiguamente se embotellaba con mimo y se mantenía en la despensa de casa durante todo el año, hoy en día se compra ya listo para la acción, pero eso no signifique que no se le apliquen unos mimos. La sal es un ingrediente que junto el azúcar solemos añadir a una sencilla receta de salsa de tomate, la ciencia ha abalado este gesto.

Echar sal a los tomates les ayudará a potenciar su sabor

La sal es el ingrediente que todo tomate necesita. Durante todo el año podemos encontrar tomates en el supermercado que solo se sirvan de unos ingredientes básicos para destacar. Uno de ellos es la sal. Puedes hacer un sencillo experimento. Corta un tomate por la mitad y añade un poco de sal.

Podrás comprobar como la sal potencia su sabor a través de un proceso que salta a la vista. Lo que hacían las abuelas y madres de todo el país está abalado por la ciencia. Cortamos un tomate por la mitad y le añadimos una pizca de sal. El proceso conocido como ósmosis, el tomate se seca con la ayuda de la sal, concentrando todos sus jugos y eliminando el agua.

Además, la sal es capaz de estimular las glándulas salivales haciendo que se produzca más saliva con lo cual cada alimento que tomamos es más sabroso. Sentiremos la fortaleza y la intensidad de este ingrediente. Tal como llega a nuestra boca, de la forma más tradicional, un simple tomate con sal y aceite es un manjar, especialmente si procede de nuestros campos.

