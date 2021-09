Elaborar una tortilla de patatas siempre es una excelente elección, por aquello de que somos españoles y la tortilla es emblemática de nuestra gastronomía. Pero sucede que hacerla requiere de tiempo, además de una gran cantidad de aceite para freír las cebollas y las patatas. Y ni hablar del proceso de voltear la tortilla, que muchos nos dejamos a veces la mitad en el fondo de la sartén. Pues eso no tiene por qué ocurrir, y además tampoco tiene que ser tan calórica, gracias a una versión más saludable y rápida, la tortilla de patatas en microondas.

Sí, como suena, tortilla de patatas en microondas. No ensuciaremos la cocina ni habrá que utilizar grandes cantidades de aceite, bastan tan solo 3 cucharadas de un buen aceite de oliva virgen extra. Puede que no sea la forma con mayor perfección de preparar una tortilla de patatas, pero es evidente el ahorro en tiempo aceite, y la consecuencia de un menor contenido calórico. Resulta tan fácil de preparar que ya no dará pereza pensar en hacer una tortilla y se repetirá muchas veces.

Ingredientes: