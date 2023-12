Esta tarta de guisantes, salmón y queso mascarpone es un plato gourmet. Es común ver este tipo de preparaciones en las cartas de los hoteles de lujo, pero su elaboración es muy sencilla y nos lleva poco tiempo. Las tartas rellenas han formado parte de la dieta mediterránea desde el imperio romano. En la antigüedad, se elaboraban contenedores con masa rústica, los cuales se rellenaban con frutas o vegetales. Desde entonces, se han utilizado diversos ingredientes dulces o salados para rellenarlas, aunque la forma de hacer la base no ha evolucionado significativamente. Las rellenas con crema pastelera y frutas son las más populares para celebrar ocasiones especiales. Mientras las versiones saladas se consumen como desayuno o bocado de media tarde.

Esta receta de tarta de guisantes, salmón y queso mascarpone se puede elaborar en una sartén. Esta es una buena noticia para quienes no poseen horno. Si es el caso, debe utilizarse un recipiente antiadherente para que la masa no se pegue a la superficie. Se debe tapar la preparación para que el queso se derrita y la masa se cueza bien. La diferencia es que el queso parmesano no se dorará. Los guisantes pueden utilizarse congelados tras una buena descongelación, aunque siempre los ingredientes frescos tienen un toque más especial. E incluso un sabor más marcado.

El salmón ahumado es rico en ácido alfa-linolénico que favorece la regeneración de los tejidos. Este nutriente también facilita la absorción de la vitamina E y el colágeno en los músculos. El consumo de este pescado azul estimula la liberación de endorfinas y disminuye los efectos negativos del cortisol. Además, alivia el dolor en las articulaciones. Aprende más sobre los beneficios de este alimento… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes:

1 lámina de masa para tarta

200 gramos de queso mascarpone

150 gramos de guisantes

100 gramos de brócoli

6 lonchas de salmón ahumado

Queso parmesano rallado

Cómo preparar esta tarta de guisantes, salmón y queso mascarpone:

Retirar la masa del frigorífico media hora antes de usar. Cubrir un molde para tarta con la masa y retirar el exceso de los bordes con una espátula o un cuchillo de cocina. Distribuir una capa generosa de queso mascarpone sobre la superficie de la tarta. Poner lonchas de salmón encima del queso sin dejar espacios entre ellas. Repetir estos pasos nuevamente y colocar los guisantes encima, así como los arbolitos ya cortados de brócoli Dar un punto de sal y pimienta molida por encima. Esparcir el queso rallado sobre la tarta y hornear durante 20 minutos a 180º grados centígrados. Retirar la tarta del horno. Servir caliente.

Este plato es perfecto para cenar en cualquier época del año. Se sirve caliente para disfrutar del queso derretido bajo la superficie suave del salmón. La tarta de guisantes, salmón y queso mascarpone es un lujo. Comparte este alimento con familiares y amigos un domingo en la tarde… ¡A cocinar!