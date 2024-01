Receta de pulpo al limón y romero

El pulpo al limón y romero es una de las formas más sencillas y sabrosas de preparar este molusco excepcional, muy valorado en las cocinas de todo el mundo, no solo por su increíble inteligencia sino también por su extraordinario sabor y su capacidad para mantener su personalidad. Y ello sin importar los ingredientes y salsas en que se vea sumergido.

Esta valoración que hacemos del pulpo no es gratuita: hace unos 5 años un grupo de investigadores retomaron la vieja teoría de la panspermia, la posibilidad de que la vida haya llegado desde el espacio, e incorporaron la posibilidad de que durante el Cámbrico la vida ya existente en la Tierra se hubiera visto afectada por bacterias u otro tipo de materia viva procedente del espacio exterior. Esto serviría para explicar la extraña morfología del pulpo, con tres corazones, sangre azul y uno de los sistemas nerviosos más desarrollados y sofisticados del mundo animal. Realmente no son extraterrestres y hay un registro fósil, un poco confuso, que así lo evidencia, pero igual no dejan de ser sumamente raros, y sabrosos, especialmente cuando se les pone limón y romero.

El pulpo en sus diferentes presentaciones es uno de los platos más demandados en España, lo que ha terminado por afectar el número de capturas, que ha disminuido especialmente en Galicia, de donde anteriormente procedía la mayoría de estos especímenes. Actualmente la mayor cantidad de pulpos que se consigue en pescaderías y supermercados españoles procede de Marruecos. Aunque se dice que la calidad del pulpo gallego es superior, la mayoría de los consumidores no pueden diferenciar este pulpo del marroquí. Se trata de una misma especie, aunque con hábitos alimenticios distintos, lo que podría influir en su sabor.

Ingredientes:

1 kg de pulpo

2 limones

3 ramitas de romero

1 hoja de laurel

Pimentón dulce

Sal

Aceite de oliva

Cómo preparar el pulpo al limón y romero:

Antes de comenzar a preparar el pulpo, colocar en el congelador durante un día, y descongelar unas horas antes de la preparación, de este modo la carne estará más tierna. Coceremos el pulpo en agua y sal durante unos 15 minutos. Lavar bien el pulpo y cortar los tentáculos en trozos de unos 7 centímetros. En un bol exprimir el zumo de los dos limones, colocar la hoja de laurel, el romero, el pimentón dulce, la sal y un buen chorro de aceite de oliva. Incorporar el pulpo y marinar durante unos 30 minutos. Calentar la plancha o una sartén sin aceite y una vez que esté bien caliente colocar los trozos de pulpo. A medida que se cocinen rociar con el jugo de la marinada hasta que se doren.

Prepara este sabroso pulpo al limón y romero, y acompáñalo con unas patatas al vapor o con una porción de arroz blanco, y vive una experiencia gastronómica de “otro mundo”.