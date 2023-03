No te pierdas estas exquisitas albóndigas con queso mozzarella

¿Estás buscando una receta fácil y rápida para preparar una comida deliciosa? Si es así, entonces ¡prueba esta receta de albóndigas con mozzarella! Esta receta es simple de preparar, económica y muy sabrosa. La base de la carne picada realmente es a gusto de quien cocina. En la gastronomía española suele ser normal mezclar carne de cerdo y de ternera antes de picar. Pero, como es lógico, hay otras opciones como la carne de cordero, de pollo o de pavo, etc.

El queso mozzarella, uno de los quesos más populares del mundo, es un queso italiano elaborado a partir de leche de vaca o de búfala. Esta opción se ha convertido en una de las favoritas de los amantes de la pizza, el panini y el bruschetta. La textura de este queso es lisa y suave, además de tener un sabor suave y ligeramente salado. La apariencia es blanca, con una textura suave y brillante. Está hecho con leche pasteurizada y se somete a una cocción a alta temperatura y una salmuera.

La mozzarella es un queso semi-madurado, lo que significa que se consume generalmente en su punto óptimo de maduración. Esto significa que el queso no se debe dejar madurar por mucho tiempo, ya que se deteriorará rápidamente. El mejor uso para este queso es en platos calientes, que permiten que el queso se derrita. Esto lo hace ideal para usar en pizzas, pastas, bruschetta y paninis. También es un acompañamiento ideal para ensaladas, aperitivos y ensaladas verdes, ya que su sabor suave y suave aportan un toque de sabor a cualquier plato.

Ingredientes:

500 gramos de carne picada

1 huevo

1 cebolla

1 diente de ajo

Media cucharadita de orégano

Media cucharadita de perejil

Media cucharadita de tomillo

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de pan rallado

1 bola de mozzarella

Preparación:

Empieza salteando la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite de oliva. En un recipiente grande, mezcla la carne picada con el huevo, el orégano, el perejil, el tomillo, la sal y el pan rallado. Con la mezcla forma bolitas del tamaño de una pelota muy pequeña y colócalas en la sartén con la cebolla y el ajo. Rehoga todo junto durante unos 10 minutos removiendo de vez en cuando. Cuando estén casi hechas, añade la mozzarella en trozos a las albóndigas. Remueve con cuidado para que la mozzarella se derrita y se mezcle con el resto de los ingredientes. Sirve caliente y disfruta.

Estas albóndigas son muy deliciosas y seguramente serán un éxito en tu mesa. ¡Ya no hay excusas para no preparar una comida saludable y nutritiva! Si te ha parecido interesante esta receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.