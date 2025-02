Ni aceite ni grasa: el sencillo truco para hacer mazorcas de maíz en la freidora de aire en 12 minutos

¿Alguna vez te imaginaste que podías hacer tus mazorcas de maíz en la freidora de aire? No se sabe con certeza a quién se le ha ocurrido, pero parece que los resultados son exquisitos. ¿Y lo mejor? Que es supersaludable. Pero esta receta de mazorcas de maíz no es tan simple como parece: esconde un truco que no todos conocen.

Y que no quepan dudas de que esta es una opción práctica para preparar este alimento sin necesidad de horno ni parrilla. Con un tiempo de cocción reducido y sin necesidad de aceite o grasa, este método permite obtener un resultado dorado y jugoso en solo 12 minutos.

¿Cuál es el truco para hacer mazorcas de maíz en la freidora de aire?

El truco es simple: primero hay que cocerlas. Ahora, ya sabiendo que no es conveniente freírlas sin cocción, para preparar mazorcas de maíz en la freidora de aire sólo se necesitan unos pocos ingredientes. Nada de aceites ni grasa:

2 mazorcas de maíz frescas o cocidas al vacío.

1 cucharadita de mantequilla por mazorca (opcional).

Sal al gusto.

Cómo preparar mazorcas de maíz en la freidora de aire

Preparación de las mazorcas: si se utilizan mazorcas frescas, es importante retirar las hojas y los pelillos. Luego, lavarlas y secarlas bien antes de la cocción. En caso de optar por mazorcas envasadas al vacío, solo hay que escurrirlas y secarlas. Precalentamiento de la freidora: encender la freidora de aire y ajustar la temperatura a 190 °C. Dejar precalentar durante unos minutos para garantizar una cocción uniforme. Cocción: colocar las mazorcas en la cesta de la freidora, asegurándose de que queden en una sola capa. Cocinar durante 12 minutos a 190 °C, girándolas a mitad del tiempo para que se doren de manera pareja. Toque final: una vez cocidas, se pueden untar con una fina capa de mantequilla y añadir sal al gusto. Para una opción más elaborada, se pueden espolvorear con ajo en polvo y queso parmesano rallado.

Variantes para darle más sabor a tu mazorca de maíz

Si consideras que la receta recién explicada es bastante simple y carece del sabor que estás buscando, puedes ingeniártelas con estas variaciones:

Mazorca con ajo y parmesano

Mezclar 2 cucharadas de mantequilla blanda con 1 cucharadita de ajo en polvo. Untar la mezcla sobre las mazorcas antes de colocarlas en la freidora. Al retirarlas, espolvorear con queso parmesano rallado y perejil picado. Mazorca envuelta en bacon Envolver cada mazorca con dos lonchas de bacon. Asegurar con palillos para que no se deshagan durante la cocción. Cocinar en la freidora de aire a 190 °C durante 15 minutos, girándolas a la mitad del tiempo.

Mazorca con especias y lima

Mezclar 1 cucharadita de pimentón dulce, ½ cucharadita de comino y una pizca de cayena. Espolvorear la mezcla sobre las mazorcas antes de cocinarlas. Cocinar en la freidora de aire a 190ºC durante 12 minutos, girándolas a mitad del tiempo. Al retirarlas, exprimir un poco de zumo de lima sobre cada mazorca y servir calientes.

Beneficios de la mazorca de maíz en freidora de aire

El maíz es un cereal rico en fibra, vitamina B y minerales como el hierro, potasio y magnesio. Su consumo en temporada, entre septiembre y noviembre en España, garantiza mejor sabor y textura.

Además, su estructura ayuda a fortalecer dientes y encías al masticarlo directamente de la mazorca.