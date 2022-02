Mousse de cacao puro, aguacate y manzana sin huevo

Quizá suene sorprendente la combinación en una misma receta cacao, aguacate y manzana. Pero la verdad es que el mousse de cacao puro, aguacate y manzana lo conocen ya todos los veganos, que aprovechan la cremosa textura del aguacate para preparar extraordinarios platos, salados o dulces, y obtener todos los nutrientes necesarios a falta de ingredientes de origen animal. Está claro que para veganos y vegetarianos, que no toman huevos ni ningún otro ingrediente o productos derivados de la carne, también hay opciones de ricos postres.

Los tres ingredientes de este dulce de resonancias tan exóticas pueden ser considerados súper alimentos. El aguacate es llamado oro verde no solo por las ingentes ganancias producidas por su cultivo y su venta, sino también por su increíble aporte nutricional y por sus fabulosas propiedades: las vitaminas A, B, C, D, E y K, ácidos fólico y oleico, potasio (más que el plátano) lo convierten en un producto casi mágico. Previene las enfermedades cardiovasculares y favorece el sistema neurológico. Además, es riquísimo y no aporta muchas calorías a la dieta.

El cacao es antioxidante, con una buena cantidad de magnesio (necesario para la absorción correcta del calcio), ayuda a regular el colesterol, mejora el estado de ánimo, previene la anemia y reduce el riesgo de padecer de diabetes. En cuanto a la manzana, ya sabemos: una al día mantiene al doctor lejos.

Ingredientes: