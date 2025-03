Lo estás haciendo mal: el error más común al hacer bizcochos o tartas al horno con el molde

El error más común al hacer bizcochos o tartas al horno con el molde de referencia está haciendo que nos queden unos dulces mal hechos. Los expertos pasteleros saben muy bien qué es lo que debemos hacer para conseguir que cada elemento encaje a la perfección, de la mano de una serie de cambios que acabarán siendo los que marcarán la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esa transformación que queremos llevar a buen puerto y puede cambiarlo todo. Es momento de dejar salir una serie de elementos que acabarán ayudándonos a aprovechar al máximo este tipo de comidas que pueden ser fundamentales.

Cada vez más, cocinamos en casa y lo hacemos de tal forma que deberemos empezar a ver llegar algunas situaciones que no esperaríamos. Son tiempos de ver un poco más allá y de crear esos bizcochos que quedarán de profesionales con el mínimo esfuerzo posible. Sólo tienes que prepararte para dar un paso más en esta situación que quizás hasta ahora no esperarías. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de dejar salir algunas novedades que son fundamentales.

Estás haciendo algo mal

No es fácil hacer un buen bizcocho casero, aunque puede parecerlo. La tendencia a crear ese básico que puede acabar siendo la que nos acompañe en estas últimas jornadas acabará siendo fundamental, en especial con todo lo que está a punto de pasar. Ciertas novedades que serán las que irán de la mano de determinados cambios.

Estamos haciendo algo muy mal si tenemos en cuenta determinadas novedades que quizás hasta ahora no habías ni esperado. Tocará ver qué es lo que nos deparan las redes sociales a la hora de determinar la forma más correcta de preparar un dulce tan común.

Las redes sociales se han convertido en el mejor aliado de una serie de consejos que pueden ser fundamentales. Elementos que hasta la fecha no hubiéramos ni pensado que pudiesen ser de esta manera, pero acabarán siendo esenciales, tales como la importancia del molde.

Ese molde que compramos, en general, por la forma, puede acabar siendo el que nos haga reaccionar a tiempo. Con ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en estas jornadas que quizás vamos a poner en práctica. Nunca más cometerás este error.

Hacer tartas o bizcochos en el molde te hace cometer este error

Nunca engrases un molde, es un error que hace que los bizcochos no tengan el volumen que esperaríamos. Si no más bien todo lo contrario, se convierten en una masa que no tiene la suficiente fuerza o agarre en el molde para seguir creciendo. Tampoco es que sea fácil de desmoldar, sino más bien todo lo contrario, conseguiremos un resultado mejor, sin necesidad de engrasar nada, dejando que es masa se agarre para seguir subiendo.

Puedes poner en práctica este truco o dejar de cometer este error, con la ayuda de una receta de esas que impresionan y que pueden darte más de una sorpresa inesperada.

Ingredientes:

1 yogur natural

3 huevos grandes

225 gramos de azúcar

225 gramos de harina

8 gramos de levadura

100 ml de aceite de oliva u 80 gramos de mantequilla

Ralladura de limón

Elaboración: