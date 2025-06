Quién es Cate Blanchett: biografía, edad, películas destacadas y premios ganados

Cate Blanchett nació el 14 de mayo de 1969 en Melbourne en Victoria (Australia). Su gran éxito llegó con su interpretación de la joven reina Isabel I en Elizabeth (1998), y posteriormente apareció en la saga de El Señor de los Anillos, El Aviador (2004) y Blue Jasmine (2013). Por su trabajo en estas dos últimas películas, Blanchett recibió premios Óscar. Está reconocida por el Festival de Cine de San Sebastián.

Creció en un suburbio de Melbourne. De madre australiana y padre estadounidense, que falleció cuando la actriz tenía 10 años. Estudió historia del arte en la Universidad de Melbourne antes de graduarse del Instituto Nacional de Arte Dramático en 1992. Su carrera profesional como actriz comenzó en los escenarios australianos. Actuó con la Compañía de Teatro de Sídney en Top Girls, de Caryl Churchill, y en Kafka Dances, de Timothy Daly. En 1993, protagonizó junto a Geoffrey Rush Oleanna, de David Mamet, interpretando a una estudiante que acusa a su profesor de acoso sexual.

¿Cuál es la edad de Cate Blanchett?

Cate Blanchett nació el 14 de mayo de 1969 y tiene 56 años en 2025.

Hizo su debut televisivo en 1993. Trabajó en las miniseries de TV Heartland (1994) y Bordertown (1995). Pasó al cine con Paradise Road (1997), un drama histórico sobre un campamento de guerra japonés en la Segunda Guerra Mundial.

Participó en dos largometrajes: la agridulce comedia romántica Thank God He Met Lizzie (1997; posteriormente estrenada como The Wedding Party) y Oscar and Lucinda (1997), en la que interpretó a una heredera rebelde excluida de la sociedad australiana. Su papel decisivo fue el de la joven reina Isabel I en la película Elizabeth de 1998. Fue nominada los Oscar y a los Globos de Oro.

Trabajó en Pushing Tin (1999), una comedia sobre controladores aéreos, y en el thriller dramático The Talented Mr. Ripley (1999). Como protagonista de The Gift (2000), interpretó a una vidente cuyas visiones la involucran en la investigación del asesinato de una mujer local. En 2001, interpretó a una ama de casa secuestrada que se enamora de sus captores en Bandits. Trabajó El Señor de los Anillos (2001, 2002 y 2003).

¿Cuántos Óscar ha ganado Cate Blanchett?

Ha ganado dos Premios Óscar: uno por Blue Jasmine como actriz principal y otro por El aviador como secundaria.

¿Qué películas han hecho famosa a Cate Blanchett?

Sus papeles más icónicos incluyen Elizabeth, El Señor de los Anillos, Blue Jasmine, Carol, TÁR y otros trabajos.

En el thriller Hanna (2011), interpretó a una agente de la CIA que persigue a un ex agente y a su hija adolescente, a quien ha entrenado para ser asesina. Volvió a asumir el papel de Galadriel en la trilogía de El Hobbit: Un viaje inesperado (2012), La desolación de Smaug (2013) y La batalla de los cinco ejércitos (2014). Su actuación en Blue Jasmine (2013) de Woody Allen, le valió un Óscar a la mejor actriz. También recibió su tercer Globo de Oro. Interpretó a una historiadora de arte francesa y miembro de la Resistencia en The Monuments Men (2014), que participó en los esfuerzos de los aliados para recuperar el arte robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue la malvada madrastra del personaje principal en La Cenicienta (2015). Carol, un drama en el que interpretó a una socialité casada que entabla una relación romántica con un empleado de tienda más joven (Rooney Mara), le valió una séptima nominación al Oscar. Luego se unió a Knight of Cups (2015), de Terrence Malick. En 2018, protagonizó Ocean’s 8, versión protagonizada por mujeres de la franquicia Ocean’s Eleven.

¿Con quién está casada Cate Blanchett?

En 1997, se casó con el escritor Andrew Upton. Tuvieron tres hijos: Dashiell, Roman e Ignatius Upton. También adoptaron a una hija, Edith Upton.

¿Por qué es importante Cate Blanchett?

Es considerada una de las mejores actrices de su generación. Retomando su estudio de personajes históricos, Blanchett interpretó a la estrella de Hollywood Katharine Hepburn en El Aviador (2004), la película biográfica de Martin Scorsese sobre el excéntrico millonario Howard Hughes, papel por el que ganó un Oscar.

Trabajó en los dramas Babel (2006), El Buen Alemán (2006) y Diario de un Escándalo (2006). En la poco convencional película biográfica I’m Not There (2007), interpretó uno de los varios personajes basados ​​en el músico Bob Dylan en diferentes etapas de su vida. Como Jude, una estrella que transita dramáticamente del folk acústico al rock eléctrico, Blanchett fue elogiada por capturar las cualidades esquivas y desconcertantes atribuidas a Dylan. Su actuación le valió otra nominación a los Oscar y a los Globo de Oro a la mejor actriz de reparto.

En 2007, repitió su papel de reina inglesa en Elizabeth: The Golden Age, que explora las batallas políticas de Isabel con España y su relación personal con Sir Walter Raleigh; recibió otra nominación al Oscar por su actuación.

Al año siguiente, interpretó a la villana soviética Irina Spalko en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) de Steven Spielberg. En 2008, también protagonizó junto a Brad Pitt El curioso caso de Benjamin Button, un drama sobre un hombre que envejece al revés. Dos años más tarde apareció como Marion Loxley en Robin Hood de Ridley Scott. El drama de acción fue protagonizado por Russell Crowe en el papel principal como el héroe forajido.

¿Dónde estudió Cate Blanchett interpretación?

En el National Institute of Dramatic Art (NIDA) en Sídney, Australia.

¿Tiene redes sociales Cate Blanchett?

No. Cate Blanchett no tiene perfiles oficiales en redes sociales, ya que prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático.