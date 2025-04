¿Te encanta disfrutar de un helado de vez en cuando? Pues entonces, no te pierdas este post donde te explicamos cómo combinar ambas preferencias con nuestra receta de helado de chocolate con menta Aprende a preparar este helado de forma fácil con nuestra receta paso a paso.

Para elaborar tu helado de chocolate con menta y disfrutar del after eight bajo cero en cualquier momento del día y del año, no te hará falta más que una heladera y algunos ingredientes.

Ingredientes para helado de menta y chocolate



250 ml de leche entera

250 ml de nata líquida

4 yemas de huevo

125 g de azúcar glas

Caja pequeña de after eight (o cantidad equivalente de chocolate con menta caseros)

1 cucharada de esencia de vainilla

Proceso de elaboración paso a paso

Para que tu receta de helado de chocolate con menta sea un éxito sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

En una cacerola, mezcla la leche y la nata y pon a fuego medio. Agrega la esencia de vainilla y asegúrate de que se une a los otros ingredientes, formando una mezcla homogénea. Reserva. En un tazón pequeño, bate las yemas de huevo con el azúcar glas. Puedes hacerlo a mano con varillas, aunque te recomendamos que uses una batidora. Cuando la mezcla esté ligera y esponjosa, incorpórala a la mezcla de nata, leche y vainilla que habías reservado. Déjalo en la nevera durante una hora para que se enfríe. Una vez frío, llévalo a la nevera y déjalo removiendo durante unos 20 minutos. Corta los After Eight en pequeños trocitos y ve agregándolos gradualmente a la nevera. Estos pequeños bombones no podían faltar en tu receta de helado de chocolate con menta. Una vez que ya estén todos dentro, deja que siga en marcha unos 25 minutos más, hasta que el helado esté completamente preparado. Vierte la mezcla en el recipiente donde la vas a congelar y déjala unas horas en el congelador. Ve sacando el helado del congelador cada rato y rompiendo el hielo, para que el final sea cremoso. Una vez transcurrido este tiempo, tu receta de helado de chocolate con menta está lista para servir. Te recomendamos decorar con un after eight y, si quieres, también con un poco de chocolate negro derretido.

Información nutricional: 1882 kcal

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Helados

Variantes de la receta de helado de menta y chocolate

Existen numerosas formas de preparar este fresco helado. Una variante popular es el helado de menta con trozos de chocolate negro. Para hacerlo, simplemente añade chispas de chocolate negro a la mezcla de menta antes de congelar. Otra opción es el helado de menta con chocolate blanco, que aporta un sabor más suave y cremoso. Si buscas una alternativa vegana, puedes usar leche de almendras o leche de coco en lugar de productos lácteos, y endulzarlo con jarabe de agave.

Además, puedes experimentar añadiendo ingredientes como nueces, galletas de chocolate trituradas o incluso un toque de café espresso para un contraste de sabores. La creatividad no tiene límites cuando se trata de personalizar tu helado.

Consejos para conservar y recalentar tu helado de menta y chocolate

Para mantener tu helado de menta y chocolate en perfectas condiciones, guárdalo en un recipiente hermético en el congelador. Esto evitará la formación de cristales de hielo y ayudará a preservar su textura cremosa. Si decides recalentar el helado, es importante hacerlo de manera gradual. Deja que se atempere a temperatura ambiente durante unos minutos antes de servir, o bien utiliza el microondas en intervalos cortos de 10 segundos, cuidando de no derretirlo por completo.

Información nutricional del helado de menta y chocolate

Aunque el helado de menta y chocolate es un manjar delicioso, es importante disfrutarlo con moderación. Una porción de 100 gramos puede contener aproximadamente 200-250 calorías, dependiendo de los ingredientes utilizados. Su contenido en grasas puede variar, especialmente si se opta por helados cremosos en lugar de versiones más ligeras. No obstante, este helado también puede aportar nutrientes como calcio y antioxidantes, sobre todo si se eligen ingredientes de calidad.