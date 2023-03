Esta, definitivamente, es una ensalada asiática, no por el estilo de cocinar sino por el origen de sus ingredientes. La granada es de Persia, la naranja de China y el anís del sudeste de Asia. Esta refrescante ensalada de granada con zumo de naranja y toque de anís se puede tomar como postre, o como colación, entre la comida y la cena.

Como acabamos de ver, el origen de la granada es Persia. Gracias a los fenicios, su cultivo se regó por el Mediterráneo. Hoy en día se siembra en muchos otros países, como Israel, India, Estados Unidos, Brasil y España, sobre todo en Alicante. Los antiguos romanos la asociaban a la diosa Juno, la diosa de la fertilidad y el matrimonio, por su abundancia de granos.

Por su parte, la naranja (Citrus x sinensis), originaria de China, es rica en vitamina C, aceites esenciales y flavonoides. Es catalogada dentro del grupo de los cítricos, ya que su pH está entre el 3,1 y el 4,1. De hecho, de 100 gramos de naranja se obtiene hasta el 90% de las necesidades diarias de vitamina C, y debido a su contenido en azúcares, su sabor ácido se suaviza y no resulta tan apabullante como en el limón o el pomelo.

En cuanto al anís, es una hierba de la que se consumen las semillas, aunque cuando la planta es joven pueden comerse todas sus partes. Su uso en la cocina, y como medicamento, se remonta al antiguo Egipto, a hace 4.000 años. Desde entonces, el anís se ha utilizado en la elaboración de panes y tortas, como aromatizante, y para producir licor. La ensalada de granada con zumo de naranja y toque de anís es muy sencilla de hacer, como se verá a continuación.

Ingredientes:

2 granadas, maduras y pesadas (que tengan mucha pulpa)

2 naranjas

1 chorrito de anís

Cómo preparar la ensalada de granada con zumo de naranja y toque de anís:

Masajear las granadas para que los granos salgan fácilmente. Cortarlas por la mitad y darles vuelta para sacar los granos. Es mejor hacerlo con los dedos, ya que así se controla que no salga nada de la parte blanca, pues es amarga. Disponer los granos de la granada en una fuente. Masajear las naranjas para que salga mejor el zumo. Exprimirlas sobre los granos de granada. Echar finalmente un chorrito de anís. Comprobar el dulce, y si se desea, poner un punto de azúcar.

Prueba esta ensalada de granada con zumo de naranja y toque de anís, y disfruta de un postre diferente y muy refrescante. Si te ha parecido interesante esta receta, no dejes de compartirla con tus amigos y contactos.