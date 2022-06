¿Cómo rellenar torrijas caseras con unas ricas natillas?

Rellenar torrijas caseras con unas ricas natillas no toma mucho tiempo, incluso considerando si se incluye la preparación de las natillas, y el resultado es un postre muy tradicional con un toque original. Las torrijas, también conocidas como torrejas o tostadas francesas, son un ingenioso y sabroso modo de reciclar el pan cuando tiene varios días; y los ingredientes que acompañan tanto el relleno como el pan de las torrijas son de uso diario y presentes en todas las cocinas. Seguro que las has preparado en casa o recuerdas haberlas comido más de una vez, pero no con el delicioso relleno que te proponemos a continuación.

La primera referencia a las torrijas es del siglo I de nuestra era, y se encuentra en De re coquinaria, de Apicio, donde menciona un pan que se remoja en leche, pero no por huevo. Es probable que hayan sido los romanos quienes difundieron esta manera de preparar el pan por la Europa que estuvo bajo su influencia.