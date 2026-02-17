El aviso de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS que pone a Madrid en alerta

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA calcula que cada año caen a la Tierra aproximadamente 17.000 cometas, algunos de los cuales se clasifican como «Asteroides Potencialmente Peligrosos» (PHA). Para ello, deben cumplir dos criterios fundamentales: tener una órbita que lo acerca a menos de 7.5 millones de kilómetros de nuestro plantea y un diámetro superior a 150 metros. En este contexto, Asteroid Launcher, una web creada por el ingeniero informático Neal Agarwal permite observar los posibles efectos de la colisión del cometa 3I/ATLAS contra distintos lugares del mundo, como Madrid.

«El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar, ya que su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, fue el primero en informar sobre sus observaciones al Centro de Planetas Menores, el 1 de julio de 2025».

Impacto del cometa 3I/ATLAS contra Madrid

Esta semana, el cometa 3I/Atlas se alineará casi perfectamente con la Tierra y el Sol, brindando a la comunidad científica una oportunidad excepcional para estudiar sus características y su composición.

«Las observaciones antes y después de la alineación ofrecen una oportunidad sin precedentes, que quizá no se repita en décadas, para caracterizar el albedo (la capacidad de una superficie para reflejar la radiación), la estructura y la composición de la materia interestelar», explicó el astrofísico Avi Loeb, en un artículo publicado en Medium.

«A diferencia de las geometrías típicas de oposición cometaria, que suelen durar horas, 3I/Atlas mantendrá α < 2 grados (el ángulo de fase, es decir, el existente entre el eje Sol-Tierra y el eje Sol-3I/Atlas) durante aproximadamente una semana, entre el 19 y el 26 de enero de 2026», añadió.

Durante la alineación, el cometa 3I/Atlas estará a una distancia de unas 3.33 Unidades Astronómicas (UA) del Sol y 2.35 UA de la Tierra. Se trata de un objeto interestelar (formado fuera de nuestro Sistema Solar), el tercero descubierto hasta ahora, después de Oumuamua y 2I/Borisov. Una vez abandone nuestro Sistema Solar, desaparecerá para siempre.

Características

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS, pero a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble, señalan que el diámetro de su núcleo es de al menos 440 metros. Cuando se descubrió dentro de la órbita de Júpiter, el cometa viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora, según la NASA. Desde entonces, atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó alcanzando los 246.000 kilómetros por hora en su aproximación más cercana al Sol.

Basándose en la velocidad a la que se desplazaba al entrar en el Sistema Solar, los científicos creen que el cometa se originó en un sistema planetario muy antiguo. Hasta la fecha, los investigadores han detectado una proporción de dióxido de carbono a agua mayor de lo habitual en comparación con los cometas típicos del Sistema Solar, así como gas rico en níquel en comparación con el hierro.

«3I/ATLAS no es sólo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado profundo, tan profundo que es anterior incluso a la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol», dijo Tom Statler, científico principal de la NASA para cuerpos pequeños del Sistema Solar. Aún estamos aprendiendo sobre las preguntas que debemos plantearnos. Y esto, por supuesto, es el proceso científico en acción», afirmó Statler.

¿Cuáles serían las consecuencias del impacto?

Si el cometa 3I/ATLAS impactara directamente en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, las consecuencias serían devastadoras. El impacto generaría un cráter de unos 3,8 kilómetros de diámetro y 439 metros de profundidad, lo que significaría la desaparición inmediata del corazón de la capital. La Puerta del Sol, junto con barrios como Centro, Salamanca, Chamberí, Arganzuela y Retiro, quedaría vaporizada en el instante del choque. Sólo en el área del cráter morirían más de 2.000 persona.

La energía liberada sería equivalente a 826 megatones de TNT, superior a la de todas las armas nucleares existentes en el mundo juntas, y la onda expansiva, con un estruendo de 242 decibelios, provocaría la muerte de cientos de miles de personas en cuestión de segundos. En un radio de 18 kilómetros, que abarcaría prácticamente toda la ciudad y municipios cercanos como Getafe, Leganés o Alcobendas, muchas personas sufrirían daños pulmonares graves; hasta los 24 kilómetros, la mayoría tendría los tímpanos reventados y hasta los 41 kilómetros la mayoría de edificios colapsarían.

El viento, con velocidades de hasta 4 km por segundo, arrasaría Madrid y su entorno; más de 1,7 millones de personas podrían morir por el efecto del vendaval. Además, se produciría un terremoto de magnitud 6,4,, causando más víctimas y colapsos adicionales. Un impacto de este tipo ocurre, de media, una vez cada 30.000 años, pero si sucediera en el corazón de Madrid supondría la destrucción total de la ciudad.