Le he preguntado a ChatGPT, Grok y Gemini qué número va a ganar el Gordo de la Lotería de Navidad y ésta es la respuesta

El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra este próximo lunes y seguro que muchos ya tienen sus décimos comprados. Sin embargo si te apetece algo curioso o todavía no te has decidido por un número, quizás la IA pueda servirte de ayuda. En los últimos dos o tres años parece que se ha puesto de moda preguntar a la inteligencia artificial cuando se acerca la Lotería de Navidad, y en esta ocasión hemos preguntado a las más populares, ChatGPT, Grok y Gemini, sobre el Gordo de Navidad y este es el número que eligen.

Ni ChatGPT, ni Grok y tampoco Gemini pueden ser capaces de avanzar el número premiado con una fiabilidad del 100%, pero lo que sí que son capaces de hacer es analizar datos, consultar los números o terminaciones que han sido más premiadas a lo largo de la historia del Sorteo de la Lotería de Navidad y a partir de ahí, hacer sus predicciones. De este modo, si todavía no sabes si comprar ese 5 que todos recomiendan o si decentarte por una fecha en concreto, puedes ayudarte de la IA y ver qué opciones nos dan ChatGPT, Grok y Gemini para el Gordo de Navidad de este 2025.

Cuál será el Gordo de Navidad según ChatGPT, Grok y Gemini

La Navidad y el Sorteo de Lotería que la avanza está lleno de ilusión y este es quizás el factor más importante para entender el porqué nos gusta tanto dicho sorteo, pero también está la estadística, el análisis de terminaciones, los números más premiados, etc…y todo ello lo puede estudiar la IA para ofrecernos o generar números, que puede que acaben siendo los que se lleven el Gordo este año. Veamos qué sugieren que hagamos ChatGPT, Grok o Gemini.

ChatGPT y las terminaciones que más se repiten

Comenzamos preguntando por el Gordo de Navidad a ChatGPT y de las tres IA consultadas, ha sido la más analítica de todas. Según explica, «todos los números tienen la misma probabilidad matemática de salir». Y dicho esto, quiso analizar el histórico del Gordo de la Lotería de Navidad para detectar patrones repetidos a lo largo de los años.

Según su análisis, existen varias terminaciones que se repiten con más frecuencia que otras en el primer premio. Entre ellas destacan especialmente las terminaciones en 5 y 7, seguidas de cerca por el 4 y el 0. ChatGPT matiza que esto no significa que tengan más opciones reales de salir, pero sí que, a nivel histórico, han aparecido más veces y por ello nos recomienda apostar por décimos que acaben por estos números.

Además, señala un detalle que muchos jugadores pasan por alto: los números comprendidos entre el 30.000 y el 60.000 han sido agraciados con el Gordo en más ocasiones que los extremos del bombo. De nuevo, no como garantía, sino como simple observación estadística.

De todos modos y tras insistirle para que concretara, ChatGPT acabó generando dos números como ejemplo, ambos dentro de los rangos y terminaciones que considera más habituales: 54.725 y 37.405. Pero quiso dejar claro que son opciones aleatorias, nada seguro que nos haga millonarios.

Grok apuesta por patrones menos evidentes

Grok que es la IA de X, antes Twitter, se centró en un enfoque algo diferente. En su caso, nos dice que fijarse en las terminaciones es lo más habitual, por lo que a nuestra petición de hacer una búsqueda distinta, propone que «muchos Gordos comparten estructuras numéricas similares, como combinaciones con cifras repetidas o secuencias no excesivamente «ordenadas»».

De este modo, y según Grok, los números demasiado simétricos o llamativos, como palíndromos o secuencias tipo 12345, no son más improbables, pero sí menos frecuentes históricamente. En cambio, señala que combinaciones aparentemente caóticas, con mezcla de pares e impares, son las que más aparecen en los registros del sorteo.

Cuando se le pide concretar, Grok menciona como terminaciones recurrentes el 7, el 9 y el 5, y sugiere evitar números muy bajos o muy altos si el objetivo es seguir la tendencia histórica, no la probabilidad pura. Al igual que ChatGPT, insistimos para que genere un número concreto, y nos da dos: el 49.597 y el 27.985.

Gemini se centra en rangos y distribución

Por último la IA de Google, Gemini es la más técnica de las tres y se centra menos en «·qué número» y más en «cómo se reparten» En su análisis nos explica: «el Gordo suele caer en números intermedios del bombo, evitando los extremos, algo que coincide con los datos de los últimos sorteos».

También apunta que las «terminaciones pares e impares están bastante equilibradas, pero que las terminaciones en 0, 4 y 5 han tenido una presencia destacada a lo largo de las décadas». Gemini insiste en que no existe ninguna fórmula predictiva, pero reconoce que muchos jugadores utilizan estos datos como criterio de elección.

En su respuesta, añade además este apunte interesante: «más allá de qué número salga, lo relevante para el jugador es cuántas personas comparten ese número. Las terminaciones populares suelen repartir premios más pequeños, mientras que combinaciones menos habituales pueden dejar más dinero por décimo».

Para acabar le pedimos que apueste por un número concreto y se niega a hacerlo al principio o da muchos rodeos. Al insistir nos acabó generando el 60.540.

Ahora ya conocemos qué consideran las IA sobre el número, o números que pueden salir como el Gordo de Navidad del próximo 22 de diciembre. De todos modos conviene no olvidar que, aunque las inteligencias artificiales consultadas pueden generar números y apoyarlos en datos históricos o patrones repetidos, sus respuestas no dejan de ser orientativas. El Sorteo de la Lotería de Navidad sigue siendo puro azar, por lo que ninguna predicción, por muy razonada que parezca, puede tomarse al 100% al pie de la letra.