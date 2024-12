Esto es lo que pasa con Hacienda si tienes varios premios de Lotería de Navidad que suman más de 40.000 euros

El Sorteo de la Lotería de Navidad es cada año uno de los eventos más esperado en España marca, de alguna manera, el comienzo de las tradiciones navideñas. El Teatro Real de Madrid se ha convertido en el epicentro de la emoción y expectativas de los ciudadanos. El giro de los bombos y el canto de los niños de San Ildefonso ilumina este domingo 22 de diciembre en el que cada jugadores se ilusiona con su décimo.

Teorizan sobre cómo invertir cada premio. Inmuebles, viajes, tapar agujeros… Cada zapatero con su zapato. No obstante, la cantidad cantada sobre el escenario del Teatro Real no es la que llega al bolsillo del jugador. El botín no es completo porque Hacienda acecha. Y lo hace con mayor fuerza si el premio supera los 40.000 euros.

Si la cuantía no supera el importe mencionado, no es necesario pasar por caja. No obstante, los tres primeros premios son los más sufren las restricciones de la Agencia Tributaria. Al primero, 400.000 euros al décimo, hay que descontarle los 72.000 euros por impuestos. De manera que el total que llega al bolsillo del jugador es de 328.000 euros. Cantidad importante en cualquier caso.

El gravamen responde a un 20% del premio. El segundo que mayor cantidad reparte, 125.000 euros al décimo, se queda en 100.000 euros tras el paso de Hacienda. Y el tercero, cuyo botín es de 50.000 euros por décimo, se queda en 40.000 euros, 10.000 menos. Y si uno acumula varios premios de la Lotería de Navidad, la situación varía, ya que la cifra no es acumulativa.

Por ejemplo, si a una misma persona le un tercer premio de 50.000 euros más tres décimos de 20.000 euros, 19.000 y 6.000, en total 95.000 euros, la cantidad sumada por los tres décimos por debajo de los 40.000 euros estarían libres de pasar por caja. No así los 50.000 del tercer premio, que se reducirían 10.000 euros tras descontar el 20% de impuestos.

Por el contrario, premios como el cuarto, quinto o la pedrea no requieren ninguna declaración fiscal, permitiendo a los ganadores disfrutar del importe íntegro. Este sistema facilita la gestión para quienes ganan importes menores, manteniendo el atractivo del sorteo como un evento accesible para todos.