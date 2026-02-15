Alerta en Francia por el asesinato de un joven de 23 años por parte de un grupo de extrema izquierda

La alarma se ha desatado en Francia tras el asesinato de un joven de 23 años por parte de un grupo de extrema izquierda.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, 12 de febrero, en Lyon. El joven, Quentin D., fue encontrado inconsciente a la orilla del río Saona y acabó falleciendo este sábado en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas durante una paliza.

La Fiscalía ya investiga lo ocurrido como un delito de homicidio con agravante. Según varios testigos, el joven fue víctima de una brutal paliza por parte de un grupo ultra. Ante la alarma generada, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hecho un llamamiento a la calma y ha dejado claro que «los autores de esta atrocidad serán condenados». «El odio no tiene cabida en nuestra sociedad», ha agregado.

En un primer momento, la presidenta del colectivo feminista Némésis, Alice Cordier, aseguró que Quentin era de la comitiva de seguridad que acompañaba a una protesta contra la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI), Rima Hassan. Sin embargo, los abogados de la familia lo han negado y han manifestado que fue «agredido sin motivo alguno tras sufrir una emboscada por parte de individuos organizados».

Macron ha trasladado sus condolencias a la familia, al igual que Marine Le Pen, que ha manifestado que «el insondable dolor de perder a un hijo no debe ir acompañado de la insoportable impunidad de los bárbaros responsables de este linchamiento». «Corresponderá a la justicia juzgar y condenar este acto criminal de violencia inimaginable con el máximo rigor, ha señalado.

Por su parte, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que no ha citado directamente la salvaje agresión, se ha dedicado a cargar contra Bruno Retailleau y Le Pen, acusándoles de «hacerse eco de las acusaciones infundadas contra La Francia Insumisa», y culpándoles de la vandalización de varias sedes de la organización de extrema izquierda.