Vox deja fuera, por sorpresa, de las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio a Víctor Sánchez del Real, uno de los fundadores del partido y cabeza de lista por Badajoz en los anteriores comicios, cuando su formación está en plena negociación con el PP para formar gobierno en Extremadura. El hasta ahora diputado ha admitido estar sorprendido por una decisión que, ha asegurado, no ha sido elección suya y no se esperaba.

Ha sido el propio Sánchez del Real quien ha dado a conocer este viernes su exclusión de las candidaturas de Vox en las redes sociales con un elocuente mensaje. «Traduzco a humano: No voy a ir en listas para la próxima legislatura. Si tienen proyectos o misiones divertidas y que requieran jugársela por una causa noble, aquí me tienen», ha escrito el diputado.

Traduzco a humano: No voy a ir en listas para la próxima legislatura.

Si tienen proyectos o misiones divertidas y que requieran jugársela por una causa noble, aquí me tienen.

Ha sido un honor subir al estrado a del Congreso a decir lo que a ustedes les hubiera gustado decir. https://t.co/FcLZyS1ORZ pic.twitter.com/zx39hVTzOL — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) June 16, 2023

A primera hora de este viernes, Sánchez del Real ha publicado un mensaje cargado de simbolismo .“Esto, pues, señores, es ser caballero andante, y la que he dicho es la orden de su caballería; en la cual, como otra vez he dicho, yo, aunque pecador, he hecho profesión, y lo mesmo que profesaron los caballeros referidos profeso yo». A los minutos, ha procedido a «traducir» ese escrito para anunciar que había sido relegado de la candidatura de Vox al Congreso por Badajoz.

Sánchez del Real, ha asegurado que «ha sido un honor subir al estrado a del Congreso a decir lo que a ustedes les hubiera gustado decir», y ha confirmado que volverá ahora a su profesión como consultor de comunicación, pero sin renunciar a seguir en política.

Víctor Sánchez del Real, uno de los fundadores de Vox, ha sido uno de los diputados más activos de la formación de Abascal. Vicesecretario de Comunicación, siempre se ha mostrado especialmente activo en redes sociales, donde ha logrado congregar a una gran comunidad de seguidores. Considerado uno de sus ideólogos aunque se ha mantenido fuera del foco de atención, pese a haber sido uno de los principales oradores de las asambleas y eventos nacionales del partido. Fue el coordinador de la campaña de las elecciones andaluzas de 2018, donde VOX consiguió sus primeros parlamentarios.6