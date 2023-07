«¡Aquí no hay quien viva!». Este es el eslogan con el que NEOS, el proyecto de Jaime Mayor Oreja y María San Gil vinculado a la Fundación Valores y Sociedad, ha entrado en la campaña electoral. En el spot, de casi tres minutos, una comunidad de vecinos se enfrenta a las consecuencias derivadas de la mala gestión de su presidente, Pedro Cuesta. Partiendo de esta original premisa, NEOS logra denunciar en el vídeo la situación a la que Pedro Sánchez ha llevado a España, en este caso, un edificio de viviendas.

Según relata Juan González, el ficticio vecino del 5ºB, todo ha ido a peor en el edificio desde el nombramiento de Pedro Cuesta. A pesar de sus buenas palabras y su buena presencia, ahora los vecinos se han dado cuenta de que no ha dejado de mentirles. Para buscar una solución, se ha convocado una junta de vecinos extraordinaria, pero el presidente Cuesta, que tiene potestad para ello, ha elegido el 23 de julio para fijar la reunión. «Quiere pillarnos de vacaciones para que no vayamos a votar, pero se le acaba el chollo», asegura el protagonista de la campaña.

Con este vídeo tan original como efectivo, la asociación NEOS ha decidido entrar en campaña de cara a las elecciones generales de este próximo domingo. «El 23 de julio nos lo jugamos todo. ¡Vota! Pero vota para que las cosas cambien de verdad», concluye el spot. Antes de llegar a estos rótulos, es Juan, el vecino del 5ºB, el encargado de hacer de anfitrión y de explicar al espectador qué está ocurriendo en su comunidad de vecinos bajo el mando de Pedro Cuesta. «Era simpático, con buen porte. Incluso decía que había hecho una tesis doctoral», relata el protagonista.

«Nos prometió arreglar lo de los okupas del 3º. Nos dijo que él tampoco podría dormir tranquilo con ellos allí dentro». Mientras, el vídeo muestra a Pedro Cuesta durmiendo a pierna suelta mientras un grupo de inquilinos ilegales comen pizza y beben litronas en un piso del edificio. «Nos prometió que arreglaría los buzones, la escalera, las ventanas… Que íbamos a pagar menos cuotas y que íbamos a vivir mejor. Y nos lo creímos». El vídeo eleva la crítica mostrando al protagonista abrigado en su propia casa por su incapacidad de hacer frente al coste de la calefacción mientras que el presidente, Pedro Cuesta, lee en camiseta interior y con un potente flexo en el salón de su casa.

Juan González, del 5ºB, continúa su explicación lamentando que el presidente de la comunidad no toma ninguna decisión si no es con el visto bueno de Carlos y Clara, «los que siempre se quejan de todo y no aportan nada. Hasta quisieron dividir el bloque», relata Juan mientras vemos a Carlos taladrando las paredes de su piso mientras no deja de gritar. Sin lugar a dudas, una clara representación de la estrecha relación que Pedro Sánchez ha mantenido con los independentistas de Bildu y ERC. «Ha pintado el portal de morado», se resigna Juan. Guiño a la entrada, en este caso literal, de Podemos en el Gobierno de España de la mano de Pedro Sánchez.

«Ahora dice que no nos ha mentido, que sólo ha cambiado muchas veces de opinión. También dice que todo el que le lleva la contraria es un mal vecino. ¡Un facha! Se lo ha llamado hasta a Miguelín, el chico éste tan majo del 1º», explica Juan González sobre su presidente de la comunidad de vecinos en una clara referencia a la estrategia que ha asumido Pedro Sánchez para blanquear sus continuas mentiras.

Llegados a este punto, el spot de NEOS traslada al espectador hasta la playa, donde una familia disfruta del día al aire libre. La madre toma el sol, el padre, bajo la sombrilla, observa cómo los niños juegan con un gran balón hinchable. «Ha puesto la junta de vecinos el 23 de julio para que nos pille de vacaciones y no vayamos a votar. Pero se le acaba el chollo, te lo digo yo», asegura el vecino Juan.

«¿Por qué nos miente tanto, presidente? Así que antes de votar, querido vecino, pregúntate en qué tipo de comunidad quieres vivir. Necesitamos que este bloque, el de nuestros padres, pueda recuperarse. Necesitamos vivir en libertad. Que llegue a ser el lugar perfecto para tener una familia, para criar a nuestros hijos y disfrutar de nuestros nietos. Que puedan jugar como jugábamos nosotros. ¿Te acuerdas, vecino? Lo que está claro es que así ya no hay quien viva. Es la hora del cambio», finaliza la campaña.

NEOS

Jaime Mayor Oreja y María San Gil son los impulsores de NEOS, una «alternativa cultural» basada en la «defensa de los fundamentos cristianos sobre los que se asienta la sociedad española». La iniciativa nace de la acción conjunta de la Fundación Villacisneros, Fundación Valores y Sociedad, la AcdP y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que comenzaron su andadura hace años organizando conferencias de forma conjunta.

A pesar de que algunos de sus integrantes vienen del mundo de la política, en su manifiesto fundacional NEOS deja clara su desvinculación de la política. «No somos ni queremos ser un partido político. Nuestra prioridad y nuestro debate se coloca en otro ámbito», subraya.

Se trata, por tanto, de un proyecto de la sociedad civil que tiene como objetivo proteger los fundamentos de «la Vida, la Verdad, la Dignidad de la Persona y la Familia, la Libertad -singularmente la Libertad Religiosa-, la Nación y la Corona».

«Es absolutamente necesario presentar una Alternativa Cultural para el fortalecimiento de los fundamentos cristianos que hoy se pretenden destruir y que aporte referencias permanentes a la sociedad. Capacidad de resistencia, movilización social y perseverancia serán los atributos esenciales de nuestra iniciativa», resalta NEOS en su carta de presentación.