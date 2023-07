Carles Puigdemont mete presión al PSOE, partido que debe buscar su beneplácito si quiere continuar cuatro años más en Moncloa. «Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al día siguiente España ordena tu arresto», ha tuiteado el líder de Junts en la sombra. Una reacción que llega después de que la Fiscalía del Supremo haya solicitado al juez del procés, Pablo Llarena, que emita orden de busca y captura internacional contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de Antoni Comyn, así como orden europea de detención y entrega respecto de los procesados por el referéndum ilegal.

En la noche del 23J, todos los focos se pusieron sobre la formación independentista. Su apoyo expreso e, incluso, su abstención, le permitiría a Sánchez volver a ser investido como presidente del Gobierno. Laura Borrás, con voz y voto dentro de Junts, ha asegurado que no habrá acuerdo si el PSOE no acepta la convocatoria de un referéndum, así como una amnistía total. Laura Borrás, ex presidenta del Parlamento catalán, ha desvelado ya algunas de las condiciones que Junts pondrá a Pedro Sánchez para investirle presidente del Gobierno tras el resultado de las elecciones generales. «Solamente pueden plantearse un referéndum acordado y vinculante. Horas antes, Jordi Turull, el secretario general de Junts, ha asegurado que «ahora mismo no veo la investidura de Sánchez».

One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 24, 2023

Desde Junts ya avisa al PSOE de que las negociaciones no serán nada fáciles. La cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este lunes al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que el factor que representa el expresidente catalán Carles Puigdemont «no le dejará dormir» estos días, ya que Junts no lo investirá «a cambio de nada».

Así lo ha asegurado Nogueras en Catalunya Ràdio, después de que JxCat obtuviese en las elecciones generales de ayer domingo siete escaños -tres por Barcelona, dos por Girona, uno por Tarragona y otro por Lleida- que serán decisivos a la hora de decidir gobierno.

«El señor Sánchez decía que Puigdemont era una anécdota y me temo que, estos días, esta anécdota no le dejará dormir», ha dicho Nogueras, consciente de que la mayoría progresista que hizo presidente a Sánchez en la pasada legislatura suma ahora 172 escaños y está a cuatro de la mayoría absoluta, por lo que JxCat es clave.

Detención de Ponsatí

Los Mossos d’Esquadra han detenido a la eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, horas después de que ella misma anunciara en redes sociales su presencia en Barcelona, a raíz de la orden emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena para notificarle su procesamiento por desobediencia, según fuentes policiales. Llarena dictó el pasado 21 de junio una orden nacional de detención contra Ponsatí, porque la eurodiputada no compareció ante el Tribunal Supremo cuando fue citada para notificársele su procesamiento por un delito de desobediencia en la causa del procés.

La eurodiputada ya fue detenida por los Mossos en Barcelona el pasado 28 de marzo, cuando regresó a España tras cinco años huida de la justicia española, en virtud de la orden de detención que tenía pendiente por facilitar el referéndum del 1-O.