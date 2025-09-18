El PP exige la dimisión de Redondo tras la exclusiva de OKDIARIO sobre las pulseras antimaltrato

El Partido Popular ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la exclusiva de OKDIARIO sobre las incidencias en las pulseras telemáticas antimaltrato.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el Senado, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha señalado directamente a la ministra por haber silenciado «durante tanto tiempo un aviso tan grave» sobre las incidencias que afectaron a este sistema de protección tras un cambio en la contrata.

García ha apuntado que, en realidad, todo el Ejecutivo debería asumir responsabilidades y que «cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque, pero no lo van a hacer». Así, la portavoz de los populares ha anunciado que su partido tomará medidas para que el Gobierno de explicaciones sobre lo ocurrido.

En primer lugar García ha declarado que solicitarán una comparecencia urgente de Redondo en el Senado, que tendrá lugar en el próximo pleno programado para el 30 de septiembre y el 1 de octubre. «Tendrá que responder con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas y cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno», ha dicho.

Además, el PP no se quedará solo en las explicaciones. Exigirá al Gobierno que repare el daño causado a las mujeres afectadas y que realice una auditoría independiente para conocer la verdadera dimensión de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a repetirse.

«No estamos ante un fallo informático, estamos ante un Gobierno fallido», ha sentenciado García, quien está convencida de que Redondo «lo sabía, le advirtieron», pero decidió mantener el silencio durante «veinte meses», hasta que finalmente la Fiscalía General del Estado lo recogió en su última memoria anual.

La dirigente popular ha sido tajante al recordar que «las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes», sino «protección, justicia y verdad», en una clara crítica a la gestión del departamento de Igualdad.

Durante su comparecencia, García también ha anunciado una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre la presunta residencia del hermano y la cuñada de Pedro Sánchez en la Moncloa en lugar de Portugal, incluyendo una petición específica de sus registros de entrada y salida del palacio gubernamental entre 2021 y 2024.

Respecto a la investigación de la Fiscalía española sobre las presuntas violaciones de Derechos Humanos de Israel en Gaza, García ha dicho que «lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir», cuestionando si sus indagaciones sobre Palestina tendrán «la misma intensidad» que tuvo para «no investigar los correos de Begoña Gómez».

Por último, la portavoz del PP ha aplaudido la decisión de Isabel Díaz Ayuso de premiar con una medalla a la Vuelta Ciclista a España tras las protestas contra Israel. «Me parece una gran decisión; desde luego la Vuelta Ciclista a España es marca España», especialmente tras «lo que han sufrido los organizadores, los ciclistas y los equipos».