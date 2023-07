Feijóo: «¿Gamarra vicepresidenta? La puedes llamar a cualquier hora y está siempre trabajando»

Alberto Núñez Feijóo se ha formado, en el tiempo que lleva como líder del Partido Popular, una inmejorable opinión sobre la figura de la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra. El presidenciable popular aplaude el trabajo de su mano derecha y portavoz del partido en el Congreso, alguien cuyo nombre aparece en todas las quinielas para ocupar una futura Vicepresidencia en el Ejecutivo, algo que Feijóo no descarta en su entrevista con OKDIARIO.

PREGUNTA.- Usted dijo que su vicepresidenta va a ser una mujer y alguien que tiene experiencia de gestión. Así, a vuelapluma, sólo se me ocurre un nombre, ¿tiene alguna posibilidad Cuca Gamarra?

RESPUESTA.- La pregunta es si yo tengo posibilidad de ser presidente del Gobierno. Preguntas hay muchas; respuestas, pocas. Cuando, además, están llamados a votar millones de personas.

P.- ¿Va a ser la señora Gamarra vicepresidenta?

R.- Yo comprendo que usted es un periodista muy avezado, muy incisivo y con muchos años de experiencia, lo cual acredita que es un buen periodista. Si usted acabara de salir de la facultad esta pregunta seguro que no me la hacía de una forma tan inteligente. Pero permítame que mantenga mi tesis de que no hay nadie que pueda nombrar a vicepresidentes ni a ministros si no es presidente del Gobierno y yo no lo soy. Por consiguiente, esa pregunta no tiene respuesta. Ojalá pudiera contestársela.

P.- Pero usted ha dicho que ya sabe quién es.

R.- Cuca Gamarra me ha demostrado que ha sido una excelente alcaldesa de Logroño, no hay duda. Estuvo ocho años como alcaldesa de la ciudad y ha venido a Madrid y la verdad es que en muy poco tiempo se ha convertido en una figura determinante para nuestro partido. Trabajo con ella y la puedes llamar a cualquier hora y está, estoy muy contento con Cuca Gamarra, es un activo del partido, sin lugar a dudas.