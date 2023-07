Cuando te aproximas al despacho de Alberto Núñez Feijóo (Orense, 1961) en la planta séptima de Génova 13 piensas que te vas a encontrar con un ejército de guardaespaldas, asesores y asistentes personales. Nada más lejos de la realidad. Esto no es territorio Sánchez sino zona de normalidad en la que habita alguien que se cree eso de la cosa pública, que los políticos están para servir a los ciudadanos y no para servirse y al que el oropel y el boato gustan entre cero y nada. Tan sólo te topas con la secretaria de los presidentes populares por excelencia, Ana Ramos, que ni siquiera se interpone en tu camino porque es el propio presidente del Partido Popular el que sale a recibirte. Uno, que lo conoce hace ya unos cuantos años, puede certificar que no ha cambiado: es el mismo que cuando quedabas con él en su Galicia natal. La charla, que iba a durar 45 minutos, acaba prolongándose hora y media por voluntad del que tiene todas las papeletas para convertirse el penúltimo domingo de julio en el nuevo presidente del Gobierno. Eso sí, se despide con un aviso a navegantes: «Eduardo, esto no está ganado».

PREGUNTA.- ¿Qué tal, presidente Feijóo? ¿Cómo está?

RESPUESTA.- Muy bien, muchas gracias. La verdad es que bien. Con mucho trabajo, pero animado.

P.- ¿Cómo aguanta este ritmo? Le veo a todas horas en un sitio distinto de España, pocas horas después en otro…

R.- A mí las campañas me gustan. Creo que es el momento de tu vida donde más gente, lugares y ciudades conoces, donde vives con mayor intensidad. En fin, me gustan las campañas y, además, hemos de reconocer que España, con carácter general, es un país que tiene unas excelentes comunicaciones. Se puede tomar un AVE, un avión… En AVE puedes llegar a Cataluña, bajar a Levante, ir a la mayoría de las ciudades de Andalucía, incluso ir a Galicia. Por eso, insisto, estamos bien comunicados y me gustan las campañas electorales.

P.- ¿Usted viaja en avión privado como el presidente del Gobierno -lo paguen los españoles o lo pague Ferraz o quien sea- o viaja en transporte público?

R.- Viajo en transporte público, no puede ser de otra forma. Yo no digo que el presidente del Gobierno no pueda utilizar los medios del Estado cuando representa al Estado, lo que no puede es utilizar los medios del Estado cuando representa a su partido, eso es incompatible. Es incompatible incluso con el buen uso de los fondos públicos. Cosa distinta es, si el partido goza de una buena salud financiera y necesitas hacer un mitin por la mañana y dos por la tarde y te puede pagar el vuelo, ahí no tengo nada que decir. En este caso en mi partido hoy no se puede hacer porque no tenemos dinero para hacerlo, por tanto, no lo planteo para mí pero lo entiendo para cualquiera.

P.- El primer acto del presidente Sánchez con el Falcon fue ir a ver un concierto de The Killers en Castellón. ¿Usted puede prometer y promete que no usará jamás el Falcon para ir a ver conciertos de música privados? No sé cuál es el grupo que más le gusta a usted.

R.- Casi todos pasan por Madrid, tampoco es necesario viajar mucho. Si pudiera ir a escuchar a Rod Stewart, iría, pero no en Falcon. Reitero, el presidente del Gobierno tiene toda la legitimidad para utilizar los medios del Gobierno, pero otra cosa es que el señor Pedro Sánchez o el señor Núñez Feijóo se quieran ir de concierto. Oiga, pues si usted quiere ir a un concierto, vaya en los medios correspondientes, evidentemente, el transporte público.

Además, vamos a protocolizar la utilización del Falcon y de los demás medios del Estado. Va a quedar claro que el presidente, los ministros o cualquier alto cargo del Gobierno que utilice un medio del Estado para fines privados va a tener una responsabilidad porque la ley se lo va a prohibir.

P.- Usted va a ser, según indican todas las encuestas, el próximo presidente del Gobierno. Va a ser el presidente más veterano en llegar al cargo, nadie nunca llegó con 61 años. Felipe González y José María Aznar llegaron poco después de los 40. En el caso de Adolfo Suárez tenía 40 y tantos, Leopoldo Calvo-Sotelo tenía 55, si no recuerdo mal, Zapatero tenía 44. ¿Le agobia ser el más veterano?

R.- Eso creo que tiene una explicación. Los presidentes del Gobierno de España han sido tan jóvenes porque veníamos de una dictadura de 40 años y las personas que habían trabajado en ese entorno tenían dificultades para ser los líderes del futuro. Cuando los políticos representa el pasado normalmente pierden las elecciones, los que representa el futuro, suelen ganarlas.

Efectivamente, yo tengo 61 años, pero tengo la tranquilidad, el sosiego y la perspectiva que me ha dado haber trabajado en el Gobierno de Aznar 7 años, haber trabajado en un gobierno autonómico como consejero y vicepresidente durante 3 años, haber sido presidente de una comunidad autónoma casi 14 años. Eso no lo puedes aprender, no es un problema de que te expreses bien en un mitin o que seas telegénico. Eso se vive. Si no tuviera la experiencia que tengo, no me atrevería a asumir esta responsabilidad. Sería incapaz de llegar a la presidencia de un gobierno sin haber gestionado un euro público. Yo creo que haber gestionado presupuestos, haber gestionado muchísimo dinero público. El organismo más importante que tenía España en 1996 era el Insalud, y yo gestionaba como director 6.000 millones de euros. Y también he gestionado la empresa pública más importante que tiene España, Correos. Y haber gestionado una comunidad autónoma 14 años con una media de presupuesto de 10.000 millones de euros al año te da una experiencia que creo que es determinante para ser presidente del Gobierno. Probablemente, si lo consigo, seré el presidente que más se ha dedicado a la sanidad pública. He trabajado en infraestructuras, en transportes, en vivienda, he gestionado una empresa logística como Correos, he gestionado la educación, las políticas sociales desde un ámbito autonómico… Yo creo que eso es bueno y suma. Por lo tanto, ningún interés en disimular los años.

P.- ¿Qué hace para mantenerse? ¿Practica deporte?

R.- Lamentablemente, hago poco deporte, pero sí un par de veces a la semana. Lo que sí intento es no cenar, si es posible, o cenar poco.

Extremadura

P.- Política de pactos. ¿Qué ha pasado en Extremadura? Porque menudo lío se ha armado. Ha habido 10 días en los que la señora (María) Guardiola era más famosa que usted. ¿Por qué ha salido tan bien en Baleares y la Comunidad Valenciana y tan mal en Extremadura?

R.- ¿Qué ha pasado? En Valencia algo rápido, no teníamos nada personal contra el nº 1 de Vox por Valencia pero tiene una condena por abusos verbales contra su ex mujer y, por tanto, no podemos formar gobierno con él. Vox, quizás con buen criterio, nos dice que hay que cerrar el pacto para que este señor pueda ir en la lista de las generales. ¿Qué pasa en Extremadura? Vox acepta en principio entrar y quedarse como segundo. Presidir el Parlamento extremeño, un puesto en la Mesa de la Cámara extremeña y un senador que corresponde al PP nombrar, pero que se lo pasamos. Trasladamos a Vox el pacto y cuando está prácticamente cerrado llegan las autoridades nacionales de Vox y dice que no. Y fue una reacción -la de María Guardiola- pues dura, quizá demasiado emotiva, quizás un poco visceral y un poco menos racional con unas declaraciones muy duras en contra de Vox.

P.- ¿Les ha perjudicado en las encuestas? A mí me salía un margen más amplio antes de todo el lío y más reducido ahora. Hay mayoría absoluta pero no es lo mismo que hace 15 días.

R.- Las encuestas tienen un margen de error de entre un 2% y un 3%. Además, si se hace una encuesta inmediatamente después de un éxito como el de las elecciones autonómicas y municipales, le va a dar mucho más alto que si lo hace al cabo de tres semanas. El objetivo de Sánchez llamando a las urnas de forma atípica es intentar hacer daño al PP con sus acuerdo de gobierno con Vox. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que somos un partido de Estado. Lo vamos a seguir siendo. Con los partidos que respetan la Constitución se puede gobernar y se puede pactar. A veces, es obligatorio pactar porque no hay ninguna alternativa salvo repetir de forma permanente las elecciones hasta que el PSOE gane.

P.- ¿Vox respeta la Constitución?

R.- Sí, respeta la Constitución. Hay cosas que parece que no le gustan mucho pero, que yo sepa, no se ha declarado contrario a la Constitución española.

P.- Es mejor que Bildu, que ERC o que Podemos…

R.- La conclusión a la que nos lleva el sanchismo es sorprendente. Nosotros, dice Sánchez, jamás pactaremos con el PP, aunque gane. Pero el PP tampoco puede pactar con Vox. Por tanto, cada vez que hay elecciones y el PP gana se tienen que repetir hasta que el PSOE las gane. Y mientras el PSOE no las gane, pues el PP no puede pactar con nadie. Es un planteamiento farisaico de romper los relevos democráticos. ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber cambio de Gobierno en España? ¿Qué ocurriría si en vez de pactar con Vox pactamos con Esquerra o con Bildu o con Podemos que es lo que pacta él?

Todo esto es un disparate bastante importante. En resumen, nosotros somos un partido de Estado. Le hemos dado la Alcaldía de Barcelona al PSOE, la de Vitoria al PNV y al PSOE, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde ganó Bildu, hemos facilitado que gobiernen PNV y PSOE. Y ahora hay que tomar una decisión sobre la Diputación de Barcelona. Fíjese, nosotros dándole las alcaldías y diputaciones para evitar que gobiernen los independentistas y el Partido Socialista pactando con todos los independentistas. Ha pactado la Diputación de Lérida y la Diputación de Tarragona con ERC. ¿Y usted a mí me va a exigir pactos? ¿Qué pactos? Yo pacto con fuerzas constitucionalistas y ellos con independentistas. Hemos pactado en Extremadura y en Valencia con Vox, hemos pactado con Coalición Canaria en Canarias, el Partido Regionalista Cántabro se ha abstenido y estamos gobernando en solitario en Cantabria, en Madrid y en La Rioja con mayorías absolutas.

P.- ¿Qué va a pasar en Aragón?

R.- En Aragón hemos tenido más votos que toda la izquierda. Si el PAR y Teruel Existe votan con el PP o se abstienen entiendo que debemos gobernar en solitario porque es lo que han dicho las urnas. Igual que Murcia, donde tenemos el 43% del voto. Nos faltan 2 para la mayoría absoluta. Tenemos muchos más escaños que toda la izquierda y Vox tiene que decidir si va a pactar y a votar al sanchismo, es decir, a la izquierda en Murcia o por el contrario va a dejar gobernar al PP, que dice que lo fundamental es un cambio de gobierno en España. Deje usted que gobierne el que gana, que es el Partido Popular.

Voto útil

P.- ¿Cuál va a ser el criterio, si usted es el más votado, que yo creo que en eso no hay ninguna duda, el 23 de julio? Es decir, ¿con qué números usted va a dejar entrar a Vox en el Gobierno y en qué números no?

R.- Primero hay que ganar las elecciones. Puedes ir primero en las encuestas pero quedan 3 semanas. En este momento en la política española hay un candidato que está dispuesto a gobernar España perdiendo las elecciones. Esto nunca antes había ocurrido. Estamos ante una situación atípica en nuestro país. Yo no me imagino al presidente del Gobierno italiano, por ejemplo, habiendo perdido las elecciones, gobernar como segunda fuerza. Por tanto, vamos a intentar ganar las elecciones. Hay un voto útil, el único. Si usted quiere que Sanchez se vaya y usted vota al PP, se va. Si usted vota al PP, se va. Y si no, entraremos en los ajustes, en las sumas… Un voto para echar a Sánchez es PP, un voto para que Sánchez pueda quedarse es cualquier otra formación política. Hay un 47 o 48% de ciudadanos que quieren que Sánchez se vaya. Si dividimos, fraccionamos y rompemos ese voto, hay posibilidades de que Sánchez no se vaya. Reitero que es posible un gobierno en solitario y mi objetivo es conseguirlo. Mi objetivo es poder decir a los españoles el 23 de julio por la noche ‘ustedes van a saber quién es el presidente del Gobierno’. Ese presidente del Gobierno va a tener capacidad para nombrar a sus ministros y ese presidente del Gobierno automáticamente ante las instituciones europeas será visto como el presidente de turno del Consejo Europeo, porque ha tenido un resultado incuestionable.

P.- ¿A usted le daría miedo meter a los señores de Vox en el Gobierno?

R.- Yo respetaré los resultados electorales. Por eso creo en la democracia. Lo importante no es solamente elegir el gobierno, sino cambiarlo. Si los españoles votan cambio pero no votan cambio en solitario hablaré con el PSOE, aunque le moleste a Vox y hablaré con Vox, aunque le moleste al PSOE. Al PSOE le pediré una abstención en la investidura, dado que ellos habrán perdido y el PP habrá ganado. Pero me temo que, mientras Sánchez esté con un pacto de Tinell elevado a la enésima potencia de ‘no dejaremos gobernar al PP nunca en ningún sitio’ probablemente no vaya a abstenerse. En ese caso, hablaré automáticamente con Vox para intentar decir a los españoles que van a tener un Gobierno para los próximos cuatro años, porque llevamos mucho tiempo perdido, porque tenemos muchas asignaturas pendientes y porque esto no va bien.

P.- ¿En qué escenario se sentiría más cómodo hablando del PSOE y de Vox? ¿Con una abstención del PSOE o con el apoyo de Vox?

R.- Evidentemente, me siento más cómodo con un Gobierno monocolor. Creo que además es bueno para España. Pero si no tengo votos suficientes y cada vez que vamos al Congreso de los Diputados, cada moción, cada interpelación, cada proyecto, es una discusión y un follón, como han sido estos cinco años, mi obligación será buscar la estabilidad en el Gobierno. Yo estoy sometido a lo que me manden los españoles. Eso sí, hay cosas que no voy a cuestionar. Yo no voy a negociar la Constitución española, yo no voy a negociar el Estado de las autonomías, no voy a negociar la violencia machista, yo no le voy a decir a los españoles que no hay cambio climático. Yo no voy a cuestionar ese tipo de cosas. Otra cosa es lo que hace Sánchez. El programa oculto del presidente Sánchez son las exigencias públicas de los independentistas. Yo no tengo programa oculto. Yo tengo un programa que está a disposición de los españoles para que sea consultado en cualquier momento.

P.- ¿Podría definirme en una frase rápida a Vox?

R.- Vox surge como reacción al independentismo catalán. Últimamente, es un partido que está más preocupado por mantenerse y crecer que por derogar el sanchismo y hacer un cambio de Gobierno. Lo hemos visto en esta legislatura, donde Vox ha salvado la tramitación de los fondos europeos al Gobierno de Sánchez, le ha dado un balón de oxígeno en su peor momento -cuando la ley del sólo sí es sí, la derogación del delito de sedición, la mentira de la malversación- presentando una moción de censura a sabiendas de que Sánchez la iba a ganar con más votos que los que ganó la sesión de investidura. Además, tumbó los presupuestos de Juanma Moreno y de Isabel Díaz Ayuso. Esas son prioridades que hemos visto en Vox. Yo creo honradamente que los españoles nos van a dar un mandato muy directo. Creo que somos el único partido que sale a ganar. No puede ser presidente del Gobierno alguien que pierde las elecciones.

P.- Usted dijo que su vicepresidenta va a ser una mujer y alguien que tiene experiencia de gestión. Así, a vuelapluma, sólo se me ocurre un nombre: Cuca Gamarra. ¿Va a ser la señora Gamarra vicepresidenta?

R.- Yo comprendo que usted es un periodista muy avezado, muy incisivo y con muchos años de experiencia, lo cual acredita que es un buen periodista. Si usted acabara de salir de la facultad esta pregunta seguro que no me la hacia de una forma tan inteligente. Pero, permítame que mantenga mi tesis de que de que no hay nadie que pueda nombrar a vicepresidentes ni a ministros si no es presidente del Gobierno y yo no lo soy. Por consiguiente, esa pregunta no tiene respuesta. Ojalá pudiera contestársela.

P.- Pero usted ha dicho que ya sabe quién es.

R.- Cuca Gamarra me ha demostrado que ha sido una excelente alcaldesa de Logroño, no hay duda. Estuvo ocho años como alcaldesa de la ciudad y ha venido a Madrid y la verdad es que es que en muy poco tiempo se ha convertido en una figura determinante para nuestro partido. Trabajo con ella y la puedes llamar a cualquier hora, estoy muy contento con Cuca Gamarra, es una activo del partido, sin lugar a dudas.

P.- Si usted se lleva a Gamarra de vicepresidenta tiene para llevar el partido a una persona que a mí me fascina que es Miguel Tellado.

R.- Le conocí cuando era jefe de Gabinete de una consejería, también fue jefe de Gabinete del alcalde de Ferrol. Es licenciado en Políticas y es un personaje interesante. Le nombré secretario general del partido hace tiempo ya y ha llevado al PP de Galicia a las dos últimas mayorías absolutas y está siendo un excelente vicesecretario de organización duro, pero leal. Leal no conmigo, que también, sino con sus compañeros de cualquier lugar, desde Valencia hasta Extremadura. Creo que es un fichaje por mi parte acertado.