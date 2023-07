Feijóo: «La reacción de Guardiola contra Vox fue visceral y poco racional»

Alberto Núñez Feijóo ha querido aclarar los sucedido en Extremadura con María Guardiola y por qué ha sido tan complicado llegar a un pacto con Vox. Sobre la polémica protagonizada por la candidata popular extremeña Feijóo ha dejado claro cómo se produjo la negociación, quién rompió la baraja y qué influencia ha tenido todo este culebrón en las encuestas.

PREGUNTA.- Política de pactos. ¿Qué ha pasado en Extremadura? Porque menudo lío se ha armado. Ha habido 10 días en los que la señora Guardiola era más famosa que usted que, según indican todas las encuestas, va a ser el próximo presidente del Gobierno. ¿Por qué ha salido tan bien en Baleares y la Comunidad Valenciana y tan mal en Extremadura?

RESPUESTA.- Sánchez pone la fecha de las elecciones porque le interesa para no rendir cuentas a su partido después del fracaso electoral del 28M y porque piensa que si pactamos con Vox eso nos va a perjudicar. El PP, que ha ganado en todas las comunidades autónomas salvo en 2 y en Extremadura ha empatado en escaños, necesitaba fortalecer y establecer estabilidad en los gobiernos, mientras Sánchez está con esto de que va a venir la ultraderecha. Entonces, ¿qué ha pasado? En Valencia, algo rápido, no teníamos nada personal contra el nº 1 de Vox por Valencia pero tiene una condena por abusos verbales contra su ex mujer y, por tanto, no podemos formar gobierno con él. Vox, quizás con buen criterio, nos dice que hay que cerrar el pacto para que este señor pueda ir en la lista de las generales.

¿Qué pasa en Extremadura? Vox acepta en principio entrar y quedarse como segundo. Presidir el Parlamento extremeño, un puesto en la Mesa de la Cámara extremeña y un senador que corresponde al PP nombrar, pero que se lo pasamos. Trasladamos a Vox el pacto y cuando está prácticamente cerrado llegan las autoridades nacionales de Vox y dicen que no. Y fue una reacción -la de María Guardiola- pues dura, quizá demasiado emotiva, quizás un poco visceral y un poco menos racional, y hace unas declaraciones muy duras en contra de Vox.

P.- ¿Les ha perjudicado en las encuestas? A mí me salía un margen más amplio antes de todo el lío y más reducido ahora. Hay mayoría absoluta en 4 o 5 escaños, pero no es lo mismo que hace 15 días.

R.- Las encuestas tienen un margen de error de entre un 2% y un 3%. Además, si se hace una encuesta inmediatamente después de un éxito como el de las elecciones autonómicas y municipales, le va a dar mucho más alto que si lo hace al cabo de tres semanas. El objetivo de Sánchez llamando a las urnas de forma atípica es intentar hacer daño al PP con sus acuerdos de gobierno con Vox. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que somos un partido de Estado. Lo vamos a seguir siendo. Con los partidos que respetan la Constitución se puede gobernar y se puede pactar. A veces, es obligatorio pactar porque no hay ninguna alternativa, salvo repetir de forma permanente las elecciones hasta que el PSOE gane.