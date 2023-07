Feijóo: «Con Vox se puede pactar y gobernar porque respeta la Constitución»

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dejar clara su postura sobre los pactos con Vox, tanto los que se han producido en la Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura como un posible Gobierno de coalición tras el 23J. Feijóo prefiere un Gobierno «monocolor» que no dependa de Vox.

PREGUNTA.- ¿Les ha perjudicado en las encuestas la cuestión de Extremadura? A mí me salía un margen más amplio antes de todo el lío y más reducido ahora. Hay mayoría absoluta en 4 o 5 escaños, pero no es lo mismo que hace 15 días.

RESPUESTA.- Las encuestas tienen un margen de error de entre un 2% y un 3%. Además, si se hace una encuesta inmediatamente después de un éxito como el de las elecciones autonómicas y municipales, le va a dar mucho más alto que si lo hace al cabo de tres semanas. El objetivo de Sánchez llamando a las urnas de forma atípica es intentar hacer daño al PP con sus acuerdos de gobierno con Vox. Y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que somos un partido de Estado. Lo vamos a seguir siendo. Con los partidos que respetan la Constitución se puede gobernar y se puede pactar. A veces, es obligatorio pactar porque no hay ninguna alternativa, salvo repetir de forma permanente las elecciones hasta que el PSOE gane.

P.- ¿Vox respeta la Constitución según usted?

R.- Sí, respeta la Constitución. Hay cosas que parece que no le gustan mucho pero, que yo sepa, no se ha declarado un partido contrario a la Constitución española.

P.- Es mejor que Bildu, que ERC o que Podemos sin duda…

R.- La conclusión a la que nos lleva el sanchismo es sorprendente. Nosotros, dice Sánchez, jamás pactaremos con el PP, aunque gane. Pero el PP tampoco puede pactar con Vox. Por tanto, cada vez que hay elecciones y el PP gana se tienen que repetir hasta que el PSOE las gane. Y mientras el PSOE no las gane, pues el PP no puede pactar con nadie. Es un planteamiento farisaico de romper los relevos democráticos. ¿Qué pasa? ¿No puede haber cambio de Gobierno en España? ¿Qué ocurriría si en vez de pactar con Vox pactamos con ERC, con Bildu o con Podemos que es lo que pacta él?

Todo esto es un disparate bastante importante. En resumen, nosotros somos un partido de Estado. Le hemos dado la Alcaldía de Barcelona al PSOE, la de Vitoria al PNV y al PSOE, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde ganó Bildu, hemos facilitado que gobiernen PNV y PSOE. Y ahora hay que tomar una decisión sobre la Diputación de Barcelona. Fíjese, nosotros dándole las alcaldías y diputaciones para evitar que gobiernen los independentistas y el Partido Socialista pactando con todos los independentistas. Ha pactado la Diputación de Lérida y la Diputación de Tarragona con ERC. ¿Y usted a mí me va a exigir pactos? ¿Qué pactos? Yo pacto con fuerzas constitucionalistas y ellos con independentistas. Hemos pactado en Extremadura y en Valencia con Vox, hemos pactado con Coalición Canaria en Canarias, el Partido Regionalista Cántabro se ha abstenido y estamos gobernando en solitario en Cantabria, en Madrid y en La Rioja. Mayorías absolutas.

P.- ¿Qué va a pasar en Aragón?

R.- En Aragón hemos tenido más votos que toda la izquierda. Si el PAR y Teruel Existe votan con el PP o se abstienen entiendo que debemos de gobernar en solitario porque es lo que han dicho las urnas. Igual que Murcia, donde tenemos el 43% del voto. Nos faltan 2 para la mayoría absoluta. Tenemos muchos más escaños que toda la izquierda y Vox tiene que decidir si va a pactar y a votar al sanchismo, es decir, a la izquierda en Murcia o, por el contrario, va a dejar gobernar al PP, que dice que lo fundamental es un cambio de gobierno en España. Deje usted que gobierne el que gana, que es el Partido Popular.

P.- ¿Cuál va a ser el criterio, si usted es el más votado, que yo creo que en eso no hay ninguna duda, el 23 de julio? Es decir, ¿con qué números usted va a dejar entrar a Vox en el Gobierno y en qué números no?

R.- Lo primero hay que ganar las elecciones, puedes ir primero en las encuestas pero quedan 3 semanas. En este momento en la política española hay un candidato que está dispuesto a gobernar España perdiendo las elecciones. Esto nunca antes había ocurrido. Estamos ante una situación atípica en nuestro país. Yo no me imagino al presidente del Gobierno italiano, por ejemplo, habiendo perdido las elecciones gobernar como segunda fuerza. Por tanto, vamos a intentar ganar las elecciones. Hay un voto útil, el único. Si usted quiere que Sánchez se vaya, si usted vota al PP, se va. Si usted vota al PP, se va. Y si no, entraremos en los ajustes, en las sumas… Un voto para echar a Sánchez es PP, un voto para que Sánchez pueda quedarse es cualquier otra formación política.

Hay un 47 o 48% de ciudadanos que quieren que Sánchez se vaya. Si dividimos, fraccionamos y rompemos ese voto, hay posibilidades de que Sánchez no se vaya. Reitero que es posible un gobierno en solitario y mi objetivo es conseguirlo. Mi objetivo es poder decir a los españoles el 23 de julio por la noche «ustedes van a saber quién es el presidente del Gobierno». Ese presidente del Gobierno va a tener capacidad para nombrar a sus ministros y ese presidente del Gobierno automáticamente ante las instituciones europeas será visto como el presidente de turno del Consejo Europeo, porque ha tenido un resultado incuestionable.

P.- ¿A usted le daría miedo meter a los señores de Vox en el Gobierno?

R.- Yo respetaré los resultados electorales. Por eso creo en la democracia. Lo importante no es solamente elegir el Gobierno, sino cambiarlo. Si los españoles votan cambio pero no votan cambio en solitario hablaré con el PSOE, aunque le moleste a Vox y hablaré con Vox, aunque le moleste al PSOE. Al PSOE le pediré una abstención en la investidura, dado que ellos habrán perdido y el PP habrá ganado. Pero me temo que, mientras Sánchez esté con un pacto de Tinell elevado a la enésima potencia de no dejaremos gobernar al PP nunca en ningún sitio probablemente no quiera abstenerse. En ese caso, hablaré automáticamente con Vox para intentar decir a los españoles que van a tener un Gobierno para los próximos cuatro años, porque llevamos mucho tiempo perdido, porque tenemos muchas asignaturas pendientes y porque esto no va bien.

P.- ¿En qué escenario se sentiría más cómodo hablando del PSOE y de Vox? ¿Con una abstención del PSOE o con un apoyo de Vox?

R.- Evidentemente, me siento más cómodo con un Gobierno monocolor. Creo que además es bueno para España. Pero si no tengo votos suficientes y cada vez que vamos al Congreso de los Diputados, cada moción, cada interpelación, cada proyecto, es una discusión y un follón, como han sido estos cinco años, mi obligación será buscar la estabilidad en el Gobierno.

Yo estoy sometido a lo que me manden los españoles. Y si los españoles me obligan a tener que establecer un gobierno con más que Partido Popular, lo haré. Eso sí, hay cosas que no voy a cuestionar. Yo no voy a negociar la Constitución española, yo no voy a negociar el Estado de las autonomías, no voy a negociar la violencia machista, yo no le voy a decir a los españoles que no hay cambio climático. Yo no voy a cuestionar ese tipo de cosas. Otra cosa es lo que hace Sánchez. El programa oculto del presidente Sánchez son las exigencias públicas de los independentistas. No, yo no tengo programa oculto. Yo tengo un programa que está a disposición de los españoles para que sea consultado en cualquier momento.

P.- ¿Podría definirme en una frase rápida a Vox?

R.- Vox surge como reacción al independentismo catalán. Últimamente, es un partido que está más preocupado por mantenerse y crecer que por derogar el sanchismo y hacer un cambio de Gobierno. Lo hemos visto en esta legislatura, Vox ha salvado la tramitación de los fondos europeos al Gobierno de Sánchez, le ha dado un balón de oxígeno en su peor momento -cuando la ley del sólo sí es sí, la derogación del delito de sedición, la mentira de la malversación- presentado una moción de censura a sabiendas de que Sánchez la iba a ganar con más votos que con los que ganó la sesión de investidura. Además, tumbó los presupuestos de Juanma Moreno y de Isabel Díaz Ayuso. Esas son prioridades que hemos visto en Vox.

Yo creo, honradamente, que los españoles nos van a dar un mandato muy directo. Creo que somos el único partido que sale a ganar. No puede ser presidente del Gobierno alguien que pierde las elecciones.