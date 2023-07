Uno de los compromisos de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, que siempre ha defendido es no gobernar si no gana las elecciones. En repetidas ocasiones ha dicho que si alguien no gana las elecciones no merece gobernar, incluido él mismo. Y, sin embargo, como afirma en esta entrevista a OKDIARIO, «hay un candidato dispuesto a gobernar perdiendo las elecciones, algo que jamás había ocurrido» refiriéndose obviamente al presidente Pedro Sánchez. Siempre ha gobernado quien ha obtenido más votos, pero Sánchez parece dispuesto a saltarse esta regla democrática que rige los destinos electorales del país desde hace más de 40 años.

P.- ¿Cuál va a ser el criterio, si usted es el más votado, que yo creo que en eso no hay ninguna duda, el 23 de julio? Es decir, ¿con qué números usted va a dejar entrar a Vox en el Gobierno y en qué números no?

R.- Primero hay que ganar las elecciones. Puedes ir primero en las encuestas pero quedan tres semanas. En este momento en la política española hay un candidato que está dispuesto a gobernar España perdiendo las elecciones. Esto nunca antes había ocurrido. Estamos ante una situación atípica en nuestro país. Yo no me imagino al presidente del Gobierno italiano, por ejemplo, habiendo perdido las elecciones, gobernar como segunda fuerza. Por tanto, vamos a intentar ganar las elecciones. Hay un voto útil, el único. Si usted quiere que Sanchez se vaya y usted vota al PP, se va. Si usted vota al PP, se va. Y si no, entraremos en los ajustes, en las sumas… Un voto para echar a Sánchez es PP, un voto para que Sánchez pueda quedarse es cualquier otra formación política. Hay un 47 o 48% de ciudadanos que quieren que Sánchez se vaya. Si dividimos, fraccionamos y rompemos ese voto, hay posibilidades de que Sánchez no se vaya. Reitero que es posible un gobierno en solitario y mi objetivo es conseguirlo. Mi objetivo es poder decir a los españoles el 23 de julio por la noche «ustedes van a saber quién es el presidente del Gobierno». Ese presidente de Gobierno va a tener capacidad para nombrar a sus ministros y ese presidente del Gobierno automáticamente ante las instituciones europeas será visto como el presidente de turno del Consejo Europeo, porque ha tenido un resultado incuestionable.

P.- ¿A usted le daría miedo meter a los señores de Vox en el Gobierno?

R.- Yo respetaré los resultados electorales. Por eso creo en la democracia. Lo importante no es solamente elegir el gobierno, sino cambiarlo. Si los españoles votan cambio pero no votan cambio en solitario hablaré con el PSOE, aunque le moleste a Vox y hablaré con Vox, aunque le moleste al PSOE. Al PSOE le pediré una abstención en la investidura, dado que ellos habrán perdido y el PP habrá ganado. Pero me temo que, mientras Sánchez esté con un pacto de Tinell elevado a la enésima potencia de no dejaremos gobernar al PP nunca en ningún sitio probablemente no vaya a abstenerse. En ese caso, hablaré automáticamente con Vox para intentar decir a los españoles que van a tener un Gobierno para los próximos cuatro años, porque llevamos mucho tiempo perdido, porque tenemos muchas asignaturas pendientes y porque esto no va bien.

P.- ¿En qué escenario se sentiría más cómodo hablando del PSOE y de Vox? ¿Con una abstención del PSOE o con un apoyo de Vox?

R.- Evidentemente, me siento más cómodo con un Gobierno monocolor. Creo que además es bueno para España. Pero si no tengo votos suficientes y cada vez que vamos al Congreso de los Diputados, cada moción, cada interpelación, cada proyecto, es una discusión y un follón, como han sido estos cinco años, mi obligación será buscar la estabilidad en el Gobierno. Yo estoy sometido a lo que me manden los españoles. Eso sí, hay cosas que no voy a cuestionar. Yo no voy a negociar la Constitución española, yo no voy a negociar el Estado de las autonomías, no voy a negociar la violencia machista, yo no le voy a decir a los españoles que no hay cambio climático. Yo no voy a cuestionar ese tipo de cosas. Otra cosa es lo que hace Sánchez. El programa oculto del presidente Sánchez son las exigencias públicas de los independentistas. Yo no tengo programa oculto. Yo tengo un programa que está a disposición de los españoles para que sea consultado en cualquier momento.