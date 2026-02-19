El ex DAO homenajeó a las mujeres policías en unos premios de Igualdad un mes antes de la violación

José Ángel González Jiménez, el dimitido director Ggneral operativo (DAO) de la Policía Nacional tras su imputación por violación a una agente subordinada, homenajeó a las mujeres policías en unos premios de Igualdad un mes y medio antes de la agresión sexual a la querellante.

En concreto, González Jiménez asistió como autoridad a la entrega de la III edición de los Premios Policía Nacional por la Igualdad celebrada el 4 de marzo de 2025 en la sede de CaixaForum, en Madrid. El acto estuvo presidido por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que estuvo acompañado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El ex DAO nombrado por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ocupó un lugar destacado entre las autoridades, e incluso se fotografió junto a las galardonadas en señal de reconocimiento. Entre las premiadas hubo policías, como María del Pilar Alvarado Ballesteros, inspectora jefa perteneciente a la segunda promoción de mujeres en el Cuerpo Superior de Policía, y también civiles, como la investigadora Elena García Armada, la atleta Elena Congost Mohedano o la nadadora Teresa Perales.

También fue galardonada la Selección Española Femenina de Fútbol, cuya representación para la recogida del premio corrió a cargo de la seleccionadora nacional en ese momento, Montserrat Tomé, y la jugadora Olga Carmona. González Jiménez posó en la foto de familia precisamente junto a Tomé y Carmona.

Cabe recordar que un beso no consentido del ex presidente la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a una jugadora del combinado nacional, Jenni Hermoso, provocó un escándalo internacional y le costó el puesto.

Fue justo al mes siguiente de aquella ceremonia organizada por el Ministerio del Interior y con presencia de la titular de la Igualdad cuando se produjo la presunta agresión que la víctima del ex DAO detalla en su querella, admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.

La víctima sostiene en el escrito que fue objeto de una violación por parte de González Jiménez el pasado 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial adscrita a su cargo, tras obligarla a desplazarse hasta allí en un vehículo policial camuflado mientras se encontraba en servicio activo.

La querella criminal, presentada el 9 de enero de 2026 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, acusa a González Jiménez de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad en todos los delitos.

La víctima, funcionaria de carrera de la Policía Nacional de rango inferior al querellado, mantuvo en el pasado una relación sentimental con el ex DAO, relación que, según el escrito, estuvo «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta».

Tras reunirse el 23 de abril de 2025 en un restaurante junto al comisario Fernando Óscar San Juan, entonces asesor directo del ex DAO y premiado ese año por Marlaska con la Cruz de Plata, el querellado ordenó que la agente le llevara a su domicilio oficial. Durante los 15 o 20 minutos que permanecieron en el vehículo frente al inmueble, la víctima se negó de forma expresa y reiterada a subir. Finalmente, accedió bajo la promesa explícita del acusado de que únicamente «iban a hablar sobre nosotros dos».

«De forma inconsentida»

Una vez en el interior, y pese a las negativas «inequívocas, claras y persistentes» de la agente, el imputado la agredió sexualmente, según relata la querella. El escrito señala que el ex DAO «introdujo los dedos en la vagina» de la víctima, «bajó el pantalón de forma inconsentida y sorpresiva» y, mientras ella «se negaba en serio», él le decía que «estaba gilipollas» y le suplicaba que mantuvieran relaciones sexuales. En un momento de la agresión, invocó explícitamente su cargo con la expresión «Oye, que soy el DAO».

Tras conseguir escapar, la agente sufrió una crisis de ansiedad severa. El 28 de julio de 2025 causó baja laboral por incapacidad temporal y le fue retirado el armamento reglamentario.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, es decir, antes de que se produjese la presunta agresión sexual de la citada querella, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó un decreto de ayudas por la DANA para dejar sin efecto su jubilación e introducir una modificación legal que permitió al entonces DAO de la Policía Nacional poder seguir en el cargo después de cumplir 65 años. El Ejecutivo socialcomunista realizó esta maniobra de manera improvisada y a la ligera, puesto que González Jiménez cumplía dicha edad al mes siguiente, esto es, en diciembre de 2024.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó este miércoles que no ve motivos para la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre su actuación en este caso, teniendo en cuenta que la presunta violación se produjo hace casi un año y que la querella se presentó hace más de un mes.

«Yo, desde luego, confío en la palabra del ministro y habrá que investigar. Yo creo que no se puede frivolizar con estos temas, ni mucho menos. Y lo que hay que hacer es conocer la verdad y que caiga sobre ese jefe de policía el peso de la ley», manifestó Redondo, en declaraciones a los medios en el Congreso.