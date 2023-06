Entrevista a Pedro Sánchez en Onda Cero en directo hoy | Los titulares y preguntas del programa de Carlos Alsina

Cuatro años después Pedro Sánchez pasará por los micrófonos de ‘Más de uno’ para una entrevista con Carlos Alsina. El presidente del Gobierno acudirá a los estudios centrales de Onda Cero para sentarse en el programa matinal de la cadena de Atresmedia tras una legislatura negándose a sentarse en el programa de Alsina. A continuación te contamos en directo la última hora de la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez hoy.

Entrevista a Pedro Sánchez, en directo

09:55 Finaliza la entrevista a Pedro Sánchez

Finaliza la entrevista de Carlos Alsina al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes al programa Más de Uno de Onda Cero.

09:54 | Sánchez: «Hemos gobernado dando la cara»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que su Ejecutivo ha gobernado «dando la cara sin ignorar los desafíos». A la pregunta de Carlos Alsina de «¿Cómo quiere ser recordado?», Sánchez ha contestado lo siguiente: «Esa reflexión la harán ustedes. Me gustaría que la ciudadanía interpretara estos años por la coyuntura geopolítica. Creo que hemos tratado de gobernar dando la cara sin ignorar los desafíos, y además de manera solidaria. Y lo hicimos con ambición, porque España es un gran país, para que nuestros hijos tengan un futuro mejor que el nuestro».

09:45 | Sánchez rechaza la propuesta del PP de que gobierne la lista más votada

Pedro Sánchez rechaza la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dejar gobernar a la lista más votada tras las elecciones generales del 23 de julio. «El PSOE sale a ganar estas elecciones. En la derecha tenemos un dúo, que es el PP y Vox. Sabemos que el vicepresidente de Feijóo va a ser Abascal. Que el PP plantee el debate sobre la lista más votada cuando lo ha rechazado en muchos gobiernos, me parece un ejercicio de cinismo. No hay una decisión política del PP de dejar gobernar a la lista más votada. El PP ha pactado ya con Vox en ciudades donde el PSOE ha sido la lista más votada. El PSOE ha perdido poder institucional no porque haya perdido las elecciones en municipios y regiones, sino porque el PP ha pasado con Vox», ha sostenido.

09:39 | Sánchez: «He tenido discrepancias con Irene Montero»

Pedro Sánchez reconoce haber tenido «discrepancias» con la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del sólo sí es sí. El dirigente socialista fue uno de los principales defensores de esta normativa cuando se aprobó. «Ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, como la ley del sólo sí es sí. Reconocí el error, intenté disuadirla a la ministra de Igualdad del error que se había cometido y que nadie deseábamos. Asumo en primera persona ese error, pedí disculpas a las víctimas. Salió adelante la reforma, una decisión que tomé yo. Son públicas y notorias las discrepancias que he tenido con Irene Montero», ha señalado en declaraciones a Onda Cero, cuando Carlos Alsina le ha preguntado «¿Está usted orgulloso de la gestión de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad?».

09:32 | Sánchez habla del auge de la «ultraderecha»

Pedro Sánchez habla sobre el auge de la «ultraderecha». «España no es ajena a lo que está sucediendo en otras partes de Europa y del mundo, que es el auge de la ultraderecha y sería una pena que España tras el 23 de julio no caminará como el resto de países europeos. Son los ciudadanos los que libremente pueden escoger su futuro, pero estaría bien que los ciudadanos estuvieran bien informados. Los 52 escaños de Vox salieron de unas elecciones de noviembre de 2019 donde se quemaban contenedores en Barcelona», ha afirmado.

09:25 | Sánchez: «El PP es trumpista»

Pedro Sánchez defiende que el PP es «trumpista». «El trumpismo es poner en cuestión los resultados electorales y absoluta falta de respeto por la aplicación de la legalidad. También es deshumanizar a tu adversario político. La disyuntiva es Sánchez o Feijóo, pero no Sánchez o España», ha asegurado.

09:20 | Sánchez: «Hay una desproporción de medios conservadores»

Pedro Sánchez denuncia que existe una «desproporción de medios conservadores». «Hay una desproporción en la representación de voces progresistas en las tertulias en medios. Lo que hago es constatar es una realidad, existe esa desproporción. Hay una absoluta desproporción de medios conservadores. Denuncio esa desproporción y cualquier persona que nos esté escuchando, puede constatar que existe un desequilibrio con respecto a las fuerzas progresías», ha señalado.

09:15 | Sánchez: «El PP es bloqueo y deslealtad»

Pedro Sánchez: «Hay dos palabras que definen al PP: el bloqueo y la deslealtad institucional con la Constitución y con España. También se podría aplicar esto a Vox, pero Vox es otra cosa».

09:11 | Sánchez: «No tenemos a ministros de Bildu»

Pedro Sánchez: «Se dice mucho que gobernamos con Bildu ¿Usted conoce a algún ministro en el Gobierno de España? No es cierto que gobernemos con Bildu. No estamos hablando de que he gobernado con Bildu porque no hay ministros y porque no hay un acuerdo de Gobierno con Bildu. Lo que sí ha habido es una dinámica parlamentaria con Bildu. al igual que con otras fuerzas parlamentarias».

09:08 | Sánchez: «Cataluña es mi principal activo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que la situación actual en Cataluña es «uno de los principales activos de mi Gobierno». «La situación en Cataluña nada tiene que ver con 2017, cuando se incendiaron contendernos en Cataluña. En Cataluña la primera fuerza es el PSC y Barcelona tiene un alcalde socialista. Cataluña es uno de los principales activos de mi Gobierno (sobre los indultos a los golpistas)», ha asegurado.

09:04 | Sánchez: «He cometido errores»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que ha «cometido errores». «Lo que hago es ser consciente de la responsabilidad que tiene uno como presidente del Gobierno. Lógicamente he cometido errores. Los hechos están ahíLa hoja de servicios de este Gobierno es de notable, en mi opinión», ha señalado en Onda Cero.

¿A qué hora es la entrevista a Pedro Sánchez?

Carlos Alsina arranca su programa a las 6:00 de la mañana, pero no será hasta las 9:00 horas cuando comience la entrevista a Pedro Sánchez.

¿Dónde escuchar la entrevista a Sánchez?

Podrás escuchar la entrevista el presidente del Gobierno sintonizando Onda Cero desde tu radio o a través de la web de la emisora. Además, desde OKDIARIO podrás seguir todo lo que ocurra en el programa de Carlos Alsina hoy.

Camino a las elecciones del 23-J

La campaña electoral para las elecciones generales 2023 no ha arrancado oficialmente pero los candidatos empiezan a acudir a las cadenas de televisión y las emisoras de radio con más frecuencia. Pedro Sánchez lleva años negándose a ser entrevistado por Carlos Alsina y hoy es el momento de romper su silencio en los micrófonos de ‘Más de Uno’.