Ni sillas ni tumbonas: Lidl tiene el invento por menos de 20 euros que las va a sustituir este verano

Con la llegada del calor, las terrazas, los jardines y los balcones se convierten en el rincón favorito de muchas casas. Y claro, no hay nada como sentarse fuera al atardecer, con algo fresquito en la mano, relejándonos tras un día largo. Pero no siempre es fácil encontrar la forma más cómoda (y práctica) de disfrutar ese momento, aunque Lidl sí que nos ayuda con una solución que no sólo es ligera, práctica y barata, sino que promete cambiar por completo nuestra forma de descansar al aire libre este verano.

Hablamos de la hamaca para exterior de Lidl. Una hamaca con mosquitera que, por menos de 20 euros, puede convertirse en el nuevo imprescindible de tus vacaciones, escapadas al campo o simplemente ratitos de relax en casa. Además, es fácil de montar, no ocupa nada al guardarla y, lo mejor, te protege de esos molestos insectos que arruinan más de una siesta veraniega. Y si pensabas que este tipo de hamacas eran caras o solo aptas para aventureros, esta de Lidl llega para demostrarte que no hace falta gastar mucho este verano para vivir a lo grande.

La solución de Lidl para pasar el mejor verano

Esta hamaca de Lidl no es una hamaca cualquiera. Lo primero que llama la atención es su diseño pensado para el exterior: ligera, resistente y muy fácil de transportar. Pesa sólo 580 gramos y viene con su propia funda cosida para que la guardes y la saques en segundos. Ideal para llevarla en la mochila o incluso dejarla en el coche por si surge una escapada improvisada.

Fabricada en materiales transpirables, de secado rápido y muy duraderos (una combinación de nailon, poliéster y polipropileno), está pensada para resistir el uso continuado sin deformarse ni deteriorarse. La superficie de apoyo es amplia y cómoda: 275 x 140 cm que se adaptan perfectamente al cuerpo y te envuelven como un capullo de descanso.

Pero lo más llamativo es su mosquitera integrada. Sí, has leído bien. Está equipada con una red que te protege de mosquitos, avispas y otros bichos inoportunos sin quitarte visibilidad ni frescor. Se cierra con cremallera y crea una especie de cápsula en la que te puedes relajar sin interrupciones ni picaduras.

Todo lo necesario, sin complicaciones

Una de las grandes ventajas de esta hamaca es que incluye todo lo que necesitas para montarla sin herramientas ni líos. En la caja encontrarás:

2 cintas elásticas de 2,5 x 210 cm para sujetar la hamaca de forma firme y segura.

para sujetar la hamaca de forma firme y segura. 2 mosquetones de acero (4,2 x 8 cm) para fijarla fácilmente a árboles, postes o estructuras.

para fijarla fácilmente a árboles, postes o estructuras. 2 cuerdas de 7 metros de longitud y 3 mm de grosor, por si necesitas más distancia o asegurar los extremos.

El montaje es intuitivo y rápido. En menos de cinco minutos puedes tenerla lista para tumbarte, sin necesidad de conocimientos de escalada ni bricolaje. Y lo mejor: aguanta hasta 110 kilos de peso, por lo que resulta perfecta para adultos, adolescentes e incluso si quieres compartirla un rato con tu mascota (si se está quieta).

Una alternativa real a las sillas y tumbonas de siempre

Las sillas y tumbonas tienen sus días contados con inventos como este. ¿Por qué? Porque ocupan mucho más espacio, pesan bastante más y no se recogen con la misma facilidad. Además, muchas veces te obligan a mantener una postura fija, mientras que en esta hamaca puedes moverte, balancearte, estirarte o incluso echarte una siesta profunda sin que nada te moleste.

También es una opción perfecta para los que sufren con el calor: al estar suspendida en el aire, permite que circule el aire por debajo y por los laterales, reduciendo la sensación de sofoco que a veces provocan las tumbonas de plástico o los cojines de las sillas convencionales. Y si vives en zona de insectos o te vas de camping, la mosquitera se convierte en un detalle imprescindible que marca la diferencia.

Y lo mejor: el precio

Pocas veces se puede decir que algo bueno, bonito y funcional cuesta menos de 20 euros. Esta hamaca con mosquitera de Lidl tiene un precio de 17,99 euros, un 28 % menos que su precio habitual de 24,99 euros. Un chollo que no va a durar mucho, porque este tipo de productos suelen volar en cuanto se hacen virales.

Por ese precio te llevas comodidad, descanso, protección contra los insectos y la libertad de poder montar tu rincón favorito en cualquier parte: el jardín, el campo, la playa, el balcón o incluso el salón si te da el antojo. Una inversión mínima para un verano máximo.

Sólo disponible online

Eso sí, importante: esta hamaca está a la venta exclusivamente en la tienda online de Lidl. No la vas a encontrar en los pasillos del bazar de tu tienda habitual, así que si te interesa, lo mejor es que entres en su web cuanto antes. El stock es limitado y, como suele pasar con sus productos estrella, puede agotarse en cuestión de días.

En definitiva, si estás buscando una alternativa ligera, barata y muy cómoda para este verano, olvídate de cargar con la tumbona o pelearte con la silla del jardín. Esta hamaca lo tiene todo para convertirse en tu nuevo objeto de deseo estival. Y por menos de 20 euros, ¿quién se resiste?.