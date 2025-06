Eduardo Inda, director de OKDIARIO dice lo que piensa el común de la ciudadanía tras ver la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno: que a Pedro Sánchez «va a costar Dios y Ayuda sacarlo de la Moncloa porque ha demostrado ser resistente como el acero y que su amoralidad es nivel Dios».

Asegura que dicha comparecencia ha sido otro acto de «chulería» porque, «con la que está cayendo, dice que no va a adelantar las elecciones, que no se va a someter a una cuestión de confianza y que, si quiere la oposición, que le meta una moción de censura».

Inda sostiene que Sánchez «es un chulo nivel Dios». «¿Cómo si no, se cataloga a un ser que dice que en sus siete años de presidente se ha avanzado más que nunca en la lucha contra la corrupción?». «Debe ser que lo de Santos Cerdán y Ábalos es un tema menor», añade, y recuerda que ambos han sido sus dos números dos en el partido y de facto desde que él ha sido presidente.

Sostiene Inda que «en el colmo de la inmoralidad y la prepotencia, ha dicho que la verdadera corrupción está en el Partido Popular y en Vox, cuando el PP de Feijóo y el Vox de Abascal, jamás han tenido un solo caso de corrupción».

Finaliza Inda asegurando que Sánchez es el mentiroso de siempre, pero con toques psicopáticos mayores que nunca».

«Bueno, les dejo que son las ocho y todavía no he merendado», se despide un irónico Inda, parafraseando a Sánchez y su «son las cinco y aún no he comido».