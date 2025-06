Trump abandona la cumbre del G7 por los bombardeos entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido abandonar este lunes la cumbre del G7 que se celebra en la provincia canadiense de Alberta, en medio de los crecientes bombardeos entre Israel e Irán. La Casa Blanca ha confirmado que Trump ha emprendido viaje de regreso a Washington para «supervisar directamente la situación desde el Despacho Oval».

La salida anticipada del mandatario estadounidense ha generado sorpresa entre los líderes del grupo, que mantenían reuniones centradas en el conflicto de Oriente Próximo. Y, a pesar de que se esperaba que Trump participara en la sesión plenaria final del martes, el presidente optó por retirarse tras una reunión bilateral con el primer ministro británico, Keir Starmen, y una conversación telefónica con su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu.

Poco después de anunciar su marcha, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que urgía a la población iraní a evacuar su capital: «Todo el mundo debe evacuar inmediatamente Teherán», escribió, sin aportar más detalles.

Donald J. Trump Truth Social 06.16.25 06:30 PM EST

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 16, 2025