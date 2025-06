Trump se desvincula del ataque de Israel y amenaza a Irán: «La fuerza de EEUU caerá sobre vosotros»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desvinculado de las operaciones militares de Israel contra Irán y ha advertido a las autoridades iraníes sobre un hipotético ataque a objetivos estadounidenses.

«Si Irán nos ataca de cualquier forma, la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ellos a niveles nunca antes vistos». Ha sido la amenaza que ha lanzado antes de tender la mano -una vez más- a ambos países para alcanzar la paz en una solución negociada. «Podemos llegar fácilmente a un acuerdo y poner fin a este sangriento conflicto», ha agregado al respecto.

Asimismo, ha dejado claro que «Estados Unidos no ha tenido nada que ver con el ataque a Irán» después de que el régimen de los ayatolás acusara a la Casa Blanca de conocer y permitir el ataque israelí.

Así, Irán ha manifestado que no continuarán las conversaciones con EEUU sobre el programa nuclear porque esta semana tenían prevista una reunión: «El diálogo ya no tiene sentido. No pueden decir que están negociando mientras se reparten responsabilidades y permite a un régimen genocida que ataque la integridad territorial de Irán».

Continúan los ataques entre Israel e Irán

Israel ha atacado durante este sábado varios objetivos de la infraestructura energética de Irán. Entre ellos, una instalación de almacenamiento de petróleo, lo que ha provocado un gran incendio, el campo de producción de gas y el puerto de Bandar Abbas. En la madrugada ya del domingo, 15 de junio, Israel ha lanzado un ataque ampliado contra la sede del Ministerio de Defensa de Irán.

Tras estos ataques, Israel cambia de nuevo su enfoque y lleva su atención del territorio palestino de la Franja de Gaza a Irán. El régimen de los ayatolás de Teherán ha financiado durante décadas a los terroristas de Hamás, que administran desde 2007 Gaza, ha creado el grupo terrorista del sur del Líbano de Hezbolá y desde hace meses ha respaldado a los terroristas hutíes de Yemen.

Los ataques simultáneos representan la última salva desde un golpe sorpresa israelí dos días antes, la madrugada del jueves 12 de junio, cuyo objetivo ha sido diezmar el programa nuclear de Teherán.