Soy dermatóloga y éste es el aceite micelar de Mercadona que recomiendo a todos mis pacientes

Cada vez que aparece un nuevo producto cosmético en las estanterías de Mercadona, todo el mundo comienza a comentarlo en redes. ¿Será bueno? ¿Valdrá la pena? ¿Ofrece lo que promete? Pues bien, esta vez no ha sido una influencer de belleza la que ha recomendado un producto de la cadena valenciana, sino una dermatóloga. Y cuando una profesional de la piel recomienda algo sin rodeos, conviene escuchar. Toma nota porque te contamos todo sobre el aceite micelar de Mercadona que recomienda una experta.

Hablamos de la Dra. Leire Barrutia, conocida en TikTok como @dermisphere, que ha probado el nuevo aceite micelar desmaquillante de Deliplus (la marca blanca de Mercadona) y ha dado su veredicto en un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones. Lo que dice es claro y directo, justo lo que muchos necesitan para decidirse a la hora de probar un producto. Así que si estabas buscando un aceite limpiador eficaz, barato y fácil de conseguir, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Con opiniones de esta experta, ingredientes explicados al detalle y alguna que otra advertencia que conviene tener en cuenta.

El aceite micelar de Mercadona que recomienda una dermatóloga

El aceite micelar Deliplus Facial Clean de Mercadona viene en un envase ámbar de 150 ml, con dosificador y un precio de 3,75 euros. Está pensado para usarse como primer paso de la doble limpieza, una técnica muy recomendada por dermatólogos para eliminar correctamente restos de maquillaje, protector solar y suciedad acumulada.

La Dra. Leire Barrutia lo explica así: «Ya sabéis que soy muy fan de los aceites de limpieza facial como primer paso de la doble limpieza por la noche para retirar bien el maquillaje y el protector solar y toda la suciedad liposoluble que se disuelve mejor en aceites.»

En este caso, destaca que el aceite micelar de Mercadona contiene ingredientes interesantes por su precio:

Aceite de semilla de uva

Aceite de girasol

Aceite esencial de eucalipto

Aceite esencial de clavo

Extracto de camomila

Además, incorpora surfactantes suaves, lo que hace que no necesite jabones agresivos para limpiar la piel. Y aunque podría parecer un producto más de supermercado, Leire asegura: «Por esa parte, para el precio que tiene me parece un producto interesante».

Pero… cuidado si tienes la piel sensible

No todo es perfecto, claro. Y ahí es donde viene la advertencia que conviene leer con atención. Este aceite también incluye limonene, un componente aromático presente en muchas fragancias cosméticas. No es perjudicial para todos, pero sí puede dar problemas en algunos casos.

La doctora lo deja claro: «Hay algo que no me gusta tanto y por lo que no lo utilizaría si tenéis piel sensible, que es que lleva limonene como fragancia. Es uno de los perfumes que más produce dermatitis alérgica de contacto. Por tanto, en pieles muy sensibles no os lo recomiendo.»

Así que, si tu piel tiende a irritarse, si has tenido reacciones con productos perfumados o si simplemente prefieres lo más neutro posible, quizá este no sea tu aceite. Pero si tu piel no es reactiva, el riesgo es muy bajo y puedes probarlo sin problema.

¿Cómo se usa este aceite micelar?

La aplicación no tiene misterio, pero sí conviene seguir los pasos para que el producto cumpla bien su función.

Agita el envase antes de usarlo.

Aplica una pequeña cantidad sobre la piel seca (no mojada).

sobre la piel seca (no mojada). Masajea bien con movimientos circulares, insistiendo en zonas con maquillaje o protector solar.

con movimientos circulares, insistiendo en zonas con maquillaje o protector solar. Humedece ligeramente las manos , emulsiona el aceite con agua y sigue masajeando.

, emulsiona el aceite con agua y sigue masajeando. Aclara con agua tibia.

Y finalmente, realiza una segunda limpieza con tu gel limpiador habitual.

Este último paso es clave: se trata de una doble limpieza, donde el aceite arrastra la suciedad liposoluble (grasa, maquillaje) y el gel retira los restos y limpia más en profundidad.

La buena noticia es que sirve para todo tipo de pieles: «Se puede utilizar en pieles secas y también en pieles grasas, porque como lo retiramos y después hacemos la limpieza con nuestro gel limpiador, no es un problema utilizar aceites en pieles grasas.», explica la dermatóloga.

Un producto low cost con ingredientes que sorprenden

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en redes es lo bien formulado que está este aceite para lo que cuesta. A diferencia de otros productos más caros con envases bonitos pero poco efectivos, aquí encontramos ingredientes útiles, conocidos y seguros (salvo la excepción del limonene, ya mencionada).

La lista de ingredientes incluye también propilenglicol, aceite de ricino, y extracto de camomila, conocidos por su capacidad para suavizar, desinflamar y calmar la piel. Además, no contiene alcohol ni jabón, lo que lo hace mucho menos agresivo que otras opciones del mercado.

No es un aceite 100 % natural ni ecológico, pero cumple su función con creces. Y para quienes buscan una solución rápida, sin complicaciones y económica, es una opción a tener en cuenta.

En definitiva, aunque hay muchos aceites limpiadores en el mercado, pocos tienen un precio tan competitivo y una formulación tan funcional como este. Por eso la doctora Leire Barrutia lo ha recomendado abiertamente en su perfil de TikTok. Y aunque matiza que no es para todo el mundo, sí lo ve como una buena alternativa general para la mayoría de pieles.