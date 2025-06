Adiós a las deudas: la noticia de Hacienda que te va a salvar

Cada año, cuando llega los meses de campaña de la Renta, millones de contribuyentes cruzan los dedos esperando que el resultado del borrador juegue a su favor. Pero no siempre ocurre así. A veces, la cifra final nos obliga a pagar, y eso puede suponer un auténtico quebradero de cabeza si no tenemos el dinero a devolver o también que tengamos que dividir el pago. Pero ¿es posible que Hacienda nos perdone una deuda? Lo cierto es que sí, aunque sólo se dan dos excepciones.

Estamos ahora a punto de acabar la campaña del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, y con ello vuelve también el aluvión de dudas, consultas y búsquedas desesperadas para intentar rebajar lo que nos toca pagar. Y aunque hay múltiples deducciones que se pueden aplicar (alquiler, familia numerosa, vivienda habitual), no siempre son suficientes. Pero lo que muchos no saben es que existen mecanismos y excepciones que pueden aliviar, e incluso borrar, esa temida deuda con Hacienda. Y no, no se trata de un milagro o algo parecido. Se trata de medidas legales, reales, y muy concretas que pueden suponer un antes y un después para quienes se sienten ahogados por sus obligaciones tributarias. Toma nota entonces, porque te contamos a continuación qué cambios recientes podrían salvarte económicamente tienes una deuda con Hacienda.

Adiós a las deudas con Hacienda

Desde junio de 2022, hay una norma poco conocida que marca un antes y un después para quienes, al hacer la declaración, descubren que tienen una deuda mínima. ¿Pero cuánto es “mínima”? Según la Agencia Tributaria, menos de 3 euros.

Esta medida se adoptó tras constatar que el gasto que suponía reclamar estas pequeñas cantidades era mayor que el dinero que se recuperaba. Notificaciones, procesos administrativos, seguimiento todo ese esfuerzo burocrático no compensaba. Por eso, desde hace dos años, cualquier deuda inferior a 3 euros queda automáticamente perdonada.

La Ley de la Segunda Oportunidad

Si tu deuda no es de unos pocos euros, no todo está perdido. Existe una herramienta legal que podría ofrecerte un verdadero respiro financiero: la Ley de la Segunda Oportunidad. Esta normativa permite a personas físicas que se encuentran en una situación de insolvencia real solicitar la condonación parcial o total de sus deudas, incluidas las que tienen con la Agencia Tributaria.

Eso sí, no se trata de algo automático ni abierto a todo el mundo. Para poder acogerse a esta ley es necesario demostrar buena fe, transparencia patrimonial y una situación de insolvencia auténtica. Además, el importe total de cada deuda no puede superar los 10.000 euros. Si se supera esa cantidad, hay que negociar un plan de pagos o acogerse a un fraccionamiento formal.

Este proceso no es sencillo, pero puede marcar un antes y un después para quienes están atrapados en un círculo de deudas que no pueden asumir. El objetivo de esta ley no es premiar el descuido o la irresponsabilidad, sino dar una segunda oportunidad real a quienes lo han intentado todo y simplemente no pueden más.

Además, hay limitaciones importantes: no se puede haber sido condenado por delitos fiscales o económicos en los últimos 10 años, y es imprescindible actuar con total honestidad durante el proceso. Tampoco aplica a empresas ni a sociedades mercantiles; está pensada para personas físicas, trabajadores autónomos o ciudadanos particulares.

Dividir el pago

Aunque no puedas acogerte a las excepciones anteriores, Hacienda permite dividir el importe de lo que tengas que pagar en dos plazos, lo cual es especialmente útil para no sufrir un golpe tan fuerte de golpe.

El primer pago debe hacerse antes del 30 de junio, que es cuando finaliza oficialmente la campaña de la Renta 2024. El segundo plazo llegará el 5 de noviembre, lo que te da algo más de tiempo para organizar tus finanzas. Esta posibilidad está al alcance de cualquier contribuyente y no requiere ninguna justificación ni trámite adicional, solo marcar la casilla correspondiente al finalizar la declaración.

Para muchos hogares, esta alternativa no borra la deuda, pero sí la hace más llevadera. Y en tiempos como estos, toda facilidad cuenta. Al final, la clave es conocer las opciones disponibles y no enfrentarse solo a un proceso que, de por sí, ya puede generar bastante ansiedad.

Campaña de la Renta 2024: lo que debes tener en cuenta

Estamos ya en la recta final. Hasta el 30 de junio puedes presentar tu declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2024. Desde el 2 de junio, además, se puede hacer de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, algo muy recomendable si tienes dudas o situaciones más complejas que resolver.

No dejes pasar la fecha. Si te corresponde devolución, cuanto antes presentes el borrador, antes recibirás tu dinero. Y si, por el contrario, te sale a pagar, tendrás tiempo para preparar el primer plazo o explorar las vías que hemos mencionado. Recuerda que también existen deducciones autonómicas, por lo que conviene revisar con detenimiento todas las posibilidades antes de aceptar el borrador definitivo.