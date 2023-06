Bildu se sabe determinante para la composición del futuro Gobierno foral de Navarra y no ha dudado en sacar músculo para frenar el optimismo del PSN. La formación abertzale le ha recordado a la socialista Chivite, quien pretende ser investida presidenta de la comunidad foral, que sin ellos «no hay formación de Gobierno». «Todo el mundo sabe que ahora somos más determinantes y todo el mundo entiende de matemáticas», ha afirmado Laura Aznal, candidata de Bildu a la presidencia navarra. Para que la investidura de Chivite prospere, la socialista necesita, al menos, la abstención de los nueve representantes que obtuvo el partido de Otegi en Navarra tras el 28M, así como el apoyo expreso de Geroa Bai y Podemos.

La partida de ajedrez se presume dilatada. Unai Hualde, presidente del parlamento navarro, ha concluido la ronda de contactos con los grupos parlamentarios sin obtener un candidato para la presidencia. Por ello, la Cámara se verá obligada a habilitar el mes de julio para promover la futura investidura, para la que Chivite parte con mayor ventaja. Un proceso que podría dilatarse de manera interesada para los socialistas, hasta después del 23J.

Así lo denuncia Javier Esparza, líder de UPN y vencedor de las elecciones en Navarra. «Van a esperar a que pasen las elecciones generales del 23 de julio para no molestar a Pedro Sánchez, no interferir en la campaña electoral y para que el resto de los españoles no sepa que después del 23 de julio en Navarra habrá un acuerdo entre socialistas y abertzales».

María Chivite ha trasladado este miércoles al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, su «firme voluntad» de presentarse a la investidura para ser presidenta del Ejecutivo, aunque ha señalado que «no se dan en este momento las condiciones para hacerlo» ya que están «negociando un acuerdo de Gobierno» entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra. Una ecuación que sólo sería válida para la socialista si Bildu se abstiene en su investidura. «Estamos centrados en conseguir un acuerdo de Gobierno, en el programa, y a Bildu le hemos trasladado que no queremos un acuerdo de gobierno con ellos», ha sentenciado Chivite.

Desde UPN dan por hecho el acuerdo entre PSOE y Bildu, «pese a que callen por el momento». Javier Esparza, presidente del partido de centroderecha navarro, ha recordado que él ofreció a Chivite aprobarle los Presupuestos y darle estabilidad hasta 2023 con la condición de que se separara de Bildu. «No quiso, está cómoda con Bildu. Los socialistas están muy a gusto con Bildu. Los abertzale van a seguir mandando en Navarra gracias al PSOE, los que incluyen terroristas en sus listas gracias a Pedro Sánchez», ha denunciado Esparza.

El futuro del Gobierno de Navarra pasa por las manos de Bildu y el resto de formaciones progresistas. Al bloque del centroderecha no le salen los números para encabezar una alternativa al pacto de Chivite y la formación de Otegi. El pasado 28M, UPN ganó las elecciones en Navarra con 15 diputados. El PP, logró tres escaños y Vox alcanzó los dos representantes. La suma de las tres formaciones alcanza los 20 diputados mientras que PSOE, Bildu, Geroa Bai y Podemos se disparan hasta los 30 escaños. Por ello, Chivite se conforma con el apoyo de GB y Podemos (21) y la abstención de Bildu para ser investida presidenta de Navarra.