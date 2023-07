Apunten un nombre y recuérdenlo en las próximas semanas: Héctor Gómez Hernández. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, durante un breve período de tiempo portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, es uno de los hombres elegidos por Pedro Sánchez para liderar el partido en corto plazo, ya sin él al frente de la Secretaría General si pierde las elecciones del 23 de julio. El jefe del Ejecutivo, según ha podido saber OKDIARIO, trata de situar el nombre del dirigente canario como un perfil de consenso antes de que estalle una guerra por la sucesión que la debacle el 23J podría adelantar.

Aunque el nombramiento de Gómez como ministro tras la salida de Reyes Maroto perseguía otro objetivo, el de situarlo como potencial sustituto de Ángel Víctor Torres -que este miércoles ha perdido el Gobierno de Canarias-, el adelanto electoral y la necesidad de encontrar un perfil moderado y capaz de «acercar posiciones» entre las distintas familias socialistas han hecho variar los planes que Sánchez tenía para él. Con ese mismo objetivo lo nombró en su día, pese a ser un gran desconocido, portavoz parlamentario, aunque lo tuvo que sacrificar tras el mal resultado en Andalucía, pese a que Gómez no tuvo ninguna relación con ello. Sin embargo, la dirección siempre le ha respaldado, a pesar de que su nombre se ha intentado relacionar constantemente con la trama corrupta del Tito Berni.

En el entorno del presidente del Gobierno siempre defendieron que Sánchez «se sentía en deuda» con «su amigo» Gómez por haberle cesado como portavoz del grupo parlamentario socialista cuando todavía no había cumplido ni un año en el cargo. «Era una pieza fácil de mover», explicaron entonces en Moncloa para justificar su decisión, relevando al canario por un experimentado parlamentario y ex lehendakari Patxi López. El nombre del vasco también está sobre la mesa para la etapa postsanchista en el partido, aunque para otras funciones que las del liderazgo propiamente dichas.

La idea que lleva Pedro Sánchez en la cabeza, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico, es la de «dejar el partido bien atado» antes de verse obligado él a abandonar el poder. Por eso, consciente de que un mal resultado en las elecciones del 23 de julio le dejará poco margen de actuación tras los comicios para tutelar el proceso de renovación, trabaja en ello, en paralelo a la campaña, desde que el pasado 29 de mayo decidiera adelantar la cita con las urnas más de seis meses. Aunque con la discreción que habitualmente ha caracterizado este tipo de operaciones por su parte.

En este esquema de trabajo que el secretario general tiene sobre la mesa, y que ha compartido con apenas un par de colaboradores, Gómez tiene un papel protagonista, bien al frente de una eventual gestora o como delfín para dirigir el partido con plenos poderes tras un Congreso Federal. En este borrador, además de los nombres del canario y Patxi López, Sánchez también reserva un hueco a la ministra de Educación, Formación Profesional y Portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría. La sucesión oficialista pasa por ellos.

La idea del presidente, optando por perfiles como los de Gómez, López o Alegría, que representan diferentes familias del partido, es la de no dejar a los críticos o «ansiosos de poder» margen de maniobra para truncar sus planes. Por ahora, Sánchez ha pactado con algunos de los barones, que perdieron el poder el pasado 28 de mayo una transición «ordenada», sin sobresaltos, a cambio de garantizarles una silla a cada uno de ellos en el Senado. Ahí se subraya a Ximo Puig, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara para que además convencieran a Emiliano García – Page de que fuera así. Aunque el manchego, que ha dado su palabra de que no «la liará», se reserva el poder concurrir a relevar a Sánchez.

Exigencia de Torres

La nueva encomienda que Sánchez piensa para Gómez tiene mucho que ver, también, con la exigencia de hasta este miércoles del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, al secretario general del PSOE. A diferencia de otros barones, que perdieron el poder, en los comicios del pasado 28 de mayo, Torres no está dispuesto a dejar el parlamento autonómico y trasladarse al Senado, ya que fuentes de su entorno aseguran que «no tiene otra ambición que Canarias». A diferencia de los que aguardarán posiciones en la Cámara Alta ante el eventual relevo de Sánchez.

Ángel Víctor Torres, a diferencia de Puig, Lambán, Vara o García-Page, no tiene «aspiraciones» de hacer política más allá del archipiélago. Dicho en otras palabras, no pretende ocupar el despacho principal de la planta cuarta de la sede federal de Ferraz, 70, ocupado en la actualidad por Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE canario ha reclamado a Pedro Sánchez una segunda oportunidad para recuperar el Gobierno autonómico en 2027, cuando venza entonces el mandato de Coalición Canaria y Partido Popular, cuyo Gabinete se pondrá en marcha el próximo jueves con la toma de posesión de los nuevos consejeros. Torres, que durante estos años ha sido uno de los barones más obedientes a Sánchez, no parece que vaya a tener problemas con la actual dirección. «Resistir a ella», explican fuentes cercanas al ex presidente de Canarias, «es clave» para que en los «tiempos convulsos», que reconocen vivirá el partido, pueda mantenerse al frente del PSOE-PSC. Y tratar de recuperar el cargo de aquí a cuatro años.

Todo, aunque hace unos meses Sánchez sí tenía en su mente relevar a Torres por la ex ministra de Sanidad Carolina Darias. El Gobierno era, para la actual alcaldesa de Las Palmas, «un trampolín» para convertirse en la nueva líder regional del partido y futura candidata a la Presidencia si el PSOE seguía gobernando y en consecuencia era el último mandato del ex alcalde de Arucas. Entonces, perder el Gobierno autonómico no entraba en los planes de ningún socialista.

El propio Ángel Víctor Torres, por eso, hizo un movimiento audaz suplicando a Pedro Sánchez que Darias debía ser la candidata municipal en la capital grancanaria. Que «era la única» que podía retener ese resorte de poder. De esta forma se obligó a la titular de Sanidad a cambiar de funciones. Y así ganó temporalmente la batalla, ya que el secretario general del PSOE en ese momento pensó en Gómez, que ahora le permitiría seguir al frente del partido.