Los mejores memes de la jornada electoral de este 23J

Las redes bullen con ingenio para hacer frente al calor y a los nervios antes del resultado electoral de una jornada electoral histórica. Todo el mundo está pendiente de los resultados, pero antes, el paso por las urnas. Txapote ha estado presente en toda la campaña y tampoco podía faltar a la jornada, Pablo Iglesias reaparecer para votar, Pam apoya a quien la excluyó y otros protagonistas políticos puestos ante el sentido del humor de los internautas.

Muchos progres llevan repitiendo como un mantra que votar a Vox es retroceder tropecientos años. No se sabe si eso es bueno o malo.

Si votas a Vox retrocederemos en el tiempo hasta cuando

No había MENAs

No había okupas

No había inmigrantes ilegales

No había manteros

No había narcopisos

Marruecos no nos chuleaba

No se excarcelaba a los violadores

Casi no había indepes

Ni comunistas

Y la economía iba muy bien

— Gran Capitán de los Tercios (@capTercio) July 23, 2023