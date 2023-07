Feijóo es recibido entre gritos de «¡Presidente!» en Zamora mientras Sánchez se «encierra» en Moncloa

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este sábado el apoyo de la gente en Corrales del Vino, un pueblo de mil habitantes en Zamora, donde ha realizado propuestas para «revitalizar» la España rural con medidas en beneficio de las familias, los niños y los mayores. Un contacto directo con los vecinos del lugar que dista mucho de la imagen que ha dado este sábado el PSOE, con Pedro Sánchez «encerrado» en la Moncloa, como ha criticado el propio Feijóo.

Mientras Feijóo paseaba por Corrales del Vino, acompañado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibiendo aplausos y gritos de «¡Presidente, presidente!», el PSOE apenas congregaba a una veintena de personas en la Glorieta de Embajadores de Madrid en unas declaraciones de la ministra de Defensa y número 4 en la lista al Congreso por esta circunscripción, Margarita Robles. Junto a ella, ha intervenido el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato.

«Nuestra campaña es conocer a cuanta más gente mejor, estar en cuantos más sitios mejor: en las calles, en los barrios de las ciudades, en las villas y en los pequeños pueblos. La campaña del PSOE es distinta a la nuestra, es alejarse de la gente, no estar en los pueblos, no darle la mano a los ciudadanos y huir de la gente para que no pueda acercarse a los líderes y al candidato del Partido Socialista», ha subrayado Feijóo. «Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él», ha enfatizado.

Aplausos a Feijóo en Corrales del Vino. (Foto: Tarek)

Así, el jefe de la oposición ha reprochado al presidente del Gobierno que la excusa ahora para no estar en la calle este primer fin de semana de campaña haya sido que tiene que «preparar el debate». «Y se ha encerrado cuatro días», ha manifestado en referencia al ‘cara a cara’ televisado del lunes. «Con la boca pequeña pedía tener seis debates, si dedica cuatro días para preparar cada debate, necesitaría dos campañas electorales», ha ironizado el líder del PP, aprovechando para denunciar que Sánchez «ha hecho más viajes en Falcon que pueblos ha visitado en España».

«La excusa del debate ya no cuela, simplemente lo que ocurre es que en los pueblos de España probablemente Sánchez no sea bien recibido y sus propios compañeros tengan dificultades para convocar a los ciudadanos y que pueda hablar en la plaza de un pueblo de Zamora como lo estamos haciendo nosotros hoy aquí», ha destacado Feijóo.

«Hartos del sanchismo»

«Yo también voy a preparar el debate -ha proseguido-, pero voy a llevar al debate lo que me han dicho en los pueblos de España. La mayoría de los ciudadanos que me he encontrado durante todos estos meses me han dicho que están hartos del sanchismo, que necesitan un presidente del Gobierno de todos, que trate por igual a cualquier pueblo de España», ha señalado.

Acto del PSOE con una veintena de simpatizantes en Madrid.

«Voy a llevar al debate no sólo el hartazgo contra el sanchismo, sino lo que están ocurriendo en los pueblos de España, que los alimentos están por las nubes, que la luz ha subido más que en el resto de Europea, que las hipotecas se han incrementado en 300 euros más todos los meses, que las personas tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Voy a llevar lo que ocurre en España, no lo que ocurre en los platós de televisión, en el Falcon o en el Palacio de la Moncloa», ha declarado.

Además, el candidato del PP ha avanzado que planteará también en el debate electoral con Sánchez que los españoles no quieren más divisiones, que ya están hartos, de los ataques, de la fragmentación, de los bloque y de los bloqueos». «Él se centrará en defender que no es un mentiroso, yo me comprometeré a que la mentira no forme parte jamás de mi gobierno. Él estará preparando insultos y descalificaciones, yo voy a llevar propuestas y compromisos con los españoles», ha apostillado.