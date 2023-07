El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, contará en esta campaña electoral con los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy para retratar al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su «portavoz Zapatero», según señalan fuentes populares.

«En el PSOE están tan desesperados que no se les ha ocurrido mejor idea que pasear a Zapatero en campaña. El presidente que arruinó económicamente a España y puso los cimientos del ‘procés’ se permite ir por los medios sentando cátedra», afirman fuentes del PP, al tiempo que lamentan que el amigo de Nicolás Maduro ande por aquí haciendo «propaganda como en Venezuela».

De esta manera, la presencia de los dos ex líderes del PP y del Gobierno de la Nación, Aznar y Rajoy, en la campaña de Feijóo permitirá también al jefe de la oposición «exhibir la experiencia de gestión» de su partido para sacar al país de sus «peores crisis», subrayan las fuentes consultadas.

Y es que, tal y como indican dichas fuentes, Sánchez ha llegado a decir estos días que «la repuesta neoliberal» que se dio a la crisis financiera de 2007-2008 supuso la «congelación de la pensiones», tratando así de culpar al PP. Sin embargo, en aquel mandato quien estaba al frente del Gobierno era el socialista Zapatero e incluso el propio Sánchez votó como diputado en 2010 a favor de esa congelación histórica de las pensiones.

«Discípulo Sánchez»

«Los españoles pueden estar tranquilos: ya lo arreglamos una vez después de Zapatero, y lo volveremos a hacer después de su discípulo Sánchez», aseguran fuentes del PP.

Para recordar que esto fue así y que Sánchez está dispuesto a reeditar las alianzas con separatistas que ya desplegó Zapatero cuando estaba en el Ejecutivo, el PP recurrirá a sus dos ex presidentes del Gobierno, voces más que autorizadas a la hora de desmontar las mentiras socialistas. Aznar y Rajoy ya se remangaron en la campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, con un gran resultado para los populares.

El presidente de FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) difundió el miércoles un vídeo en redes sociales donde adelantó su implicación en esta campaña trascendental. «España no puede estar gobernada por separatistas y antiguos terroristas, eso es lo que pasaría si la actual coalición continúa en el Gobierno. Es momento de apoyar al PP y a Alberto Núñez Feijóo», enfatizó Aznar.

José María Aznar: "#España no puede estar gobernada por separatistas y antiguos terroristas, eso es lo que pasaría si la actual coalición continua en el Gobierno.

De cara al próximo domingo, el PP ha previsto la presencia de Mariano Rajoy en un mitin multitudinario en la plaza de toros de Pontevedra, con capacidad para cerca de 12.000 personas, un «lugar talismán» para Feijóo puesto que aquí inició sus cuatro campañas a la Xunta de Galicia que desembocaron todas ellas en mayorías absolutas, recuerdan fuentes del PP.

El fin de ETA

El propio Rajoy ha tenido estos días que rebatir a Zapatero -muy activo como vocero de Sánchez- que el fin de ETA no fue un logro del Ejecutivo socialista, sino del conjunto de la sociedad española y las víctimas del terrorismo: «Con ETA no acabó ningún Gobierno, sino el conjunto de la sociedad española, que fue quien sufrió», precisó en la cadena Cope. Además, también arremetió contra la manipulación histórica de Sánchez sobre las pensiones. El ex jefe del Gobierno explicó que en su tarea de salvar a España de la quiebra hubo dos partidas especiales donde no redujo el gasto, esto es, el seguro de desempleo y la de pensiones, que sí congeló Zapatero.