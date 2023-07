Sánchez abre la campaña intentando seducir a los votantes del PP y Vox: «Son mejor que sus dirigentes»

El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y candidato de este partido a la reelección, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy confiado en ganar las elecciones del próximo domingo 23 de julio. Sin arriesgar, midiendo bien sus palabras y centrando sobre todo sus críticas en el Partido Popular y Vox, el jefe del Ejecutivo ha arengado a la militancia socialista con que «les vamos a ganar» el 23J. El actual jefe del Ejecutivo, al que la mayoría de sondeos dan perdedor de los comicios, se ve capaz de revertir dichas encuestas en las dos semanas que quedan de aquí al día de las elecciones.

Sánchez ha aprovechado también el primer mitin, uno de los pocos que realizará a lo largo de los próximos quince días, para hacer un guiño a los votantes de los dos partidos conservadores que puedan estar dudando sobre su voto. «Los votantes del PP y Vox son mucho mejor que sus dirigentes» ha llegado a decir el candidato del PSOE para, posteriormente, abrazar una idea que los socialistas han convertido en un mensaje habitual de la precampaña de que «España es mucho mejor que el PP y Vox».

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSM, Juan Lobato, que ha ironizado que al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo le «tiemblan las piernas» ante Sánchez. Según Lobato el presidente del Gobierno y líder del PSOE está «como una moto». Pese a la mayoría absoluta que logró Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del pasado 28 de mayo, hoy, el portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid le ha prometido que «Pedro, Madrid está contigo».

«Yo entiendo que es muy difícil preparar un debate contra Pedro Sánchez. Las cosas como son. Y los socialistas somos gente solidaria, empática. Y yo os pido que os pongáis en su lugar. Yo me he puesto en la cabeza de Feijóo. Me imagino a Feijóo preparando el debate: ‘A ver si me lo sé todo. ¿Cuál es el país de Europa que más crece económicamente? España. ¿Cuál es el país de Europa que mejor controla la inflación? España. ¿Cuál es de los países de Europa donde más crece el empleo? España. ¿Dónde crecen más las becas? España’. Esta es y será la mejor España», ha recalcado.

De la misma forma que ha dado el pistoletazo de salida a la campaña en Madrid, en el pabellón de la Casa de Campo, Pedro Sánchez también la cerrará en la capital española. Serán los dos actos principales que protagonizará el secretario general del PSOE en su camino hacía las urnas. De aquí al 23 de julio, tal como avanzó OKDIARIO, no se prevén muchos actos. Estos dos, la presentación del programa este viernes también en la capital, y dos actos uno en Valencia y otro en Barcelona los días 15 y 16 de julio. Ferraz se reserva la posibilidad de agendar algún otro mitin «en función de los trackings» y «allí dónde haya un escaño en juego».