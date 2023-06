Daniel Sirera: «Si no apoyo a Collboni, Barcelona tendría hoy alcalde independentista gracias a Vox»

«Si no apoyo a Collboni, Barcelona tendría hoy alcalde independentista gracias a los votos de Vox». Lo afirma Daniel Sirera, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, en su primera entrevista tras hacer alcalde al socialista Jaume Collboni y a la vista de que el portavoz de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, presentó y votó su propia candidatura.

«Estoy satisfecho -dice Daniel Sirera- porque hemos cumplido nuestras dos promesas de campaña: que Barcelona no tuviera un alcalde separatista y que Ada Colau no estuviera en el gobierno municipal».

Daniel Sirera reconoce «que no es fácil apoyar a un alcalde socialista a puertas de unas elecciones generales», pero añade que «Barcelona no podía caer en manos de los separatistas». Recuerda que «había un pacto cerrado de Junts y ERC para gobernar Barcelona y hacer alcalde a Trías y, por tanto, era importante, sacando a Ada Colau del gobierno municipal, que hubiera un gobierno constitucionalista». Sirera concluye: «Hemos hecho lo correcto. Xavier Trias y Ernest Maragall querían poner a Barcelona al servicio de los independentistas».

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona parecía ayer el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Entre el público, sentados todos juntos hombro con hombro, Artur Mas, Oriol Junqueras, Laura Borrás, Jordi Turull o Joaquim Forn: «Son todos los que han destrozado la convivencia en Cataluña. Aquello parecía un parque temático de imputados y condenados. Sólo faltaba Puigdemont. Imaginaba a Trías elegido y toda esa gente gritando ‘¡independencia, independencia!’. No podía permitirlo».

Después de varios días de idas y venidas, Sirera reconoce que «en el último minuto hemos visto que Barcelona no podía caer en manos de esta gente». El portavoz ‘popular’ afirma: «Prefiero un alcalde de izquierdas que poner Barcelona en manos de Puigdemont».

Acusa a Vox

«Vox se ha votado a sí mismo», lamenta Daniel Sirera. «Si fuera por Vox, Barcelona tendría ahora un alcalde independentista». Los dos concejales de Vox votaron la candidatura del portavoz, Gonzalo de Oro Pulido. Sirera acusa a Vox: «Me hubiera gustado que Vox nos hubiera ayudado, pero Vox ha preferido la parte cómoda de votarse a sí mismo. Si el PP no hace lo que hemos hecho [apoyar a Collboni] Barcelona tendría ahora un alcalde independentista gracias a Vox».

Para Sirera «no hay mejor servicio a España que hacer lo que hemos hecho». Dice que «eso pone de manifiesto la responsabilidad del PP con Barcelona, Cataluña y España».

Viendo lo ocurrido también el País Vasco, donde Bildu ha sido apartada de varias alcaldías importantes gracias al PP, Sirera afirma: «El PP es un partido responsable que cree en España. La gente tiene claro que si nos vota, nuestros votos sirven para frenar al independentismo y al separatismo. Frente a quienes pactan con Bildu y ERC, aquí hay un PP, pese a las críticas, que está para servir a España y para que España sea una nación libre».

Apoya pero no se fía de Collboni

Jaume Collboni se ha comprometido ante Daniel Sirera a gobernar en minoría a cambio de su apoyo. ¿Se fía de que Jaume Collboni no meta finalmente a los de Ada Colau en el gobierno?, le preguntamos. Daniel Sirera responde: «Del Partido Socialista no te puedes fiar nunca, pero estaremos fiscalizando cada día para que no lo haga. Espero que Collboni y los socialistas catalanes cumplan con sus promesas y tengamos una Barcelona libre de separatistas y podemitas. Espero que sea consciente de que cuatro años más con gobiernos con la gente de Colau, que es Podemos, son perjudiciales para Barcelona».

Daniel Sirera desconfía de Jaume Collboni pero le tiende la mano: «Haré lo que esté en mi mano para ayudar a Collboni a hacer de Barcelona una ciudad mejor de lo que es ahora». E incide en las propuestas que le hará «para que Barcelona vuelva a crecer y vuelva a ser la ciudad que fue, atrayendo talento, inversiones, eventos…».

Al acabar el acto, el himno nacional no sonó en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque sí El Segadors. Daniel Sirera reconoce que «es una anomalía que hay que corregir» y se compromete a «luchar para que los barceloneses sepan que Barcelona es una gran ciudad española y una gran ciudad en el mundo por ser, precisamente, España».