Correos dice que ha repartido 1,5 millones de papeletas en 8 días: le quedan 3 para al menos otro millón

El plazo para solicitar el voto por correo ha finalizado este mismo jueves envuelto en la polémica por el retraso en la entrega de las papeletas. Numerosos votantes se han quejado en los últimos días de que no habían recibido la documentación necesaria para votar el próximo 23 de julio. Desde Correos reconocen que hasta el momento se han entregado 1,5 millones de papeletas electorales de los 2,3 millones de peticiones que se habían registrado hasta este miércoles. Sin embargo, se estima que, en las últimas horas, esas solicitudes se dispararán debido a las personas que acuden a su oficina a última hora. Los sindicatos incluso calculan que se podría llegar a los tres millones de peticiones. Esto significa que, en unos ocho días -aunque en algunas circunscripciones, como Madrid o Barcelona, el reparto se inició más tarde por impugnaciones-, los carteros han repartido 1,5 millones de documentaciones, pero disponen de apenas tres -el plazo termina el 16 de julio- para entregar, al menos, otro millón más. Los electores que opten por esta modalidad pueden votar hasta el día 20.

El caos en la gestión del voto por correo ha protagonizado la polémica política de los últimos días. Los sindicatos CSIF y CCOO se quejan de la falta de personal, que provoca que los trabajadores estén desbordados. Correos afirma que ha formalizado 20.240 contratos de refuerzo, pero los sindicatos aseguran que se trata de una cifra engañosa, ya que buena parte de la plantilla está de vacaciones, por lo que estos empleados no suponen en su totalidad un refuerzo para las elecciones del 23 de julio.

Además, la empresa pública admite indirectamente su mala gestión al anunciar nuevas medidas de última hora. Así, según ha informado Correos en una nota de prensa, las oficinas ampliarán su horario hasta las diez de la noche y varias abrirán durante el fin de semana. Estas aperturas, se explica, «se harán exclusivamente para atender las necesidades de los ciudadanos relacionadas con el proceso electoral». También ha habilitado el fin de semana para repartos extraordinarios en las zonas en las que se están recibiendo más envíos electorales. Además, se ha recomendado a toda la ciudadanía que desee votar por correo «que realice las gestiones cuando antes para evitar esperas y acumulaciones indeseadas», lo que admite implícitamente la falta de recursos.

«Falta voluntad»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su preocupación por el caos en la gestión del voto por correo. Este jueves, ha criticado la «falta de voluntad» gubernamental para agilizar los plazos.

Feijóo ha afirmado que «nadie habla de pucherazo» sino de las manifestaciones de sindicatos que «saben lo que dicen» cuando denuncian esta situación. Feijóo no quiere «contemplar que haya quienes no puedan votar porque no les ha llegado la papeleta».

«Insisto y vuelvo a insistir: no podemos ser cicateros con ningún recurso para que no se quede un solo voto en una cartería, y segundo, pido a los carteros, aunque lo tengan que hacer en el turno de tarde si su turno es de mañana, que no dejen un voto en cartería», ha insistido el líder popular, que se ha comprometido a pagar las horas extras a los empleados de Correos en su primer Consejo de Ministros si gana el 23J.