El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, denuncia el «atasco» que se está produciendo en el voto por correo con el reparto de las papeletas de cara a las elecciones generales del 23J. «No quiero ni pensar que pueda haber españoles sin votar porque no le ha llegado la papeleta», recalca Feijóo.

«Espero que nos pongamos a trabajar para que no dé lugar a una situación que no quiero ni pensar: que pueda haber un conjunto de personas que no pueden votar porque no les haya llegado la papeleta. España no puede meterse en esta senda», ha advertido el líder popular este jueves en una entrevista concedida a esRadio. Feijóo revela que muchos ciudadanos le dicen que han pedido el voto y que todavía no les ha llegado las papeletas. En esta situación se encuentran dos personas de su equipo, según ha relatado el jefe de la oposición.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo defiende que «aquí nadie habla de pucherazo», sino de las dificultades que están teniendo los empleados de Correos para repartir las papeletas de cara al 23J. «Aquí nadie habla de pucherazo, aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de CCOO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo», ha apostillado.

El candidato del PP sostiene que no pueden ser «cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería», reiterando las «quejas» de los sindicatos, que denuncian que la plantilla en Correos durante estos días es «insuficiente».

Por ello, Feijóo ha pedido lanzado un mensaje a los carteros: «Si tienen que trabajar por encima del horario con independencia de que no tengan compromiso de cobrar esas horas, que lo hagan. Y no habrá ningún problema en caso de pagar esas horas».

El líder del PP considera que estas complicaciones en el voto por correo son consecuencia de la «falta de previsión» o de «pericia» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También considera que la reputación de Correos es «muy sólida». «Imagínese que tenemos un problema en Correos, salta a cualquier país del mundo que ha habido un problema de 100.000, 200.000, 300.000 personas que no le ha llegado el voto cuando tenían que votar», ha señalado.

«Embarrar»

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, acusa a Alberto Núñez Feijóo de «embarrar el debate político» por denunciar las complicaciones que se están produciendo en el voto por correo y de crear «desafección» para que los ciudadanos no voten.

Sánchez niega «en absoluto» que haya dado órdenes para dificultar el voto por correo. «El PP lo que intenta es crear desafección para que la gente no vaya a votar y desconfíe del proceso electoral», ha apostillado.

«Como presidente garantizo que España va a tener un proceso democrático limpio, como hemos tenido siempre. España es una democracia plena, robusta, que está en los mejores ránkings sobre calidad democrática», ha remarcado el líder socialista este jueves en una entrevista a la Cadena Ser.