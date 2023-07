Las papeletas del 23J se retrasan aún más porque los carteros no tienen ni casco para repartirlas en moto

El caos en la gestión del voto por correo por parte de la empresa pública Correos, dirigida por el íntimo amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, se refleja en casos, en apariencia anecdóticos, pero que dan cuenta de la situación que estos días viven sus empleados. La empresa no ha facilitado a las oficinas el personal de refuerzo prometido y, en los casos en que sí lo ha hecho, los nuevos trabajadores no cuentan con los recursos necesarios. Así, el personal destinado al reparto de las papeletas del 23J a domicilio no puede efectuar la distribución en moto al no disponer de la indumentaria de protección adecuada. Fuentes sindicales denuncian que no se han facilitado cascos suficientes para garantizar la seguridad de estos empleados, que tienen que realizar el reparto a pie, lo que está retrasando aún más la distribución de las papeletas, o bien dedicarse a trabajos de oficina.

«Los trabajadores de refuerzo no tienen la uniformidad adecuada para desempeñar su trabajo. No se les ha facilitado cascos ni botas de trabajo y no pueden salir a repartir con la moto», denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Como informó este periódico, según los cálculos de las centrales sindicales, apenas un tercio de los votantes del 23J que han solicitado el voto por correo ha recibido las papeletas y el resto de la documentación electoral. A día de hoy, Correos no ha facilitado datos oficiales.

El plazo para solicitar el voto por correo finaliza este jueves. Hasta el momento, Correos ha recibido 2,3 millones de solicitudes de votantes. Una cifra que supera ampliamente la registrada en otros comicios. Una vez recibida la documentación electoral, los votantes que opten por esta modalidad tienen hasta el 20 de julio, tres días antes del 23J, para depositar su papeleta.

Los sindicatos estiman que se alcanzarán los tres millones de solicitudes para votar por correo. Un récord motivado fundamentalmente por la coincidencia de la votación con el periodo estival, lo que provoca que un gran número de votantes se encuentren de vacaciones en la fecha de acudir a las urnas, o en un domicilio que no coincide con su vivienda habitual.

Correos desbordado

Correos ha anunciado la formalización de 19.400 contratos de refuerzo para agilizar el proceso. Pero los sindicatos denuncian que esa cifra no es real. Las oficinas, dicen, están desbordadas por la falta de personal y no han llegado ni la mitad de efectivos. Además, la mayoría de esas contrataciones, explican, está destinada a cubrir las bajas por vacaciones, y no son propiamente refuerzos de cara a las elecciones. En sus cálculos, se necesitarían 12.000 contratos destinados a este fin. Recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan no dan abasto».

Según la compañía, también se han ordenado «aperturas extraordinarias en días no laborales, en función de las necesidades», y una ampliación de horarios en determinadas oficinas. Una medida que apenas afecta al 10% de las oficinas de Correos de toda España.

Los sindicatos se quejan de que la falta de personal complica extraordinariamente las labores de reparto y de entrega de la documentación electoral. Desde CSIF apuntan, además, a que «las oficinas priorizan la atención del voto por correo y el resto de las operaciones están sufriendo retrasos por la falta de personal», de forma que «miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega».

Voto por correo

Los ciudadanos que deseen votar por correo tienen de plazo hasta este jueves, 13 de julio, para solicitarlo. Del 3 al 16 de julio, la Oficina del Censo Electoral envía la documentación, que Correos entrega al elector antes de que finalice el plazo para depositar el voto, el 20 de julio.

El cartero realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a la oficina más cercana en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano.

Incluso Correos ha recomendado a los ciudadanos que no esperen hasta última hora para acudir a depositar su voto, con el fin de agilizar el procedimiento y evitar esperas ante la alta afluencia prevista en sus centros, conscientes también de la falta de recursos.

Críticas de Feijóo

Las críticas sobre la falta de agilidad en el voto por correo ha provocado la preocupación en el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha denunciado este miércoles la falta de «refuerzos» del Gobierno de Pedro Sánchez para la gestión del procedimiento y ha pedido a «los carteros de España, a toda la plantilla de Correos» que, «con independencia de su jefes», repartan todo el voto antes de que se acabe el plazo.

Además, les ha prometido que, si no lo hace Correos, él «pagará las horas extraordinarias» que hagan en estos días cuando llegue al Ejecutivo.