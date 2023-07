Feijóo denuncia la falta de «refuerzos» del Gobierno para el voto por correo y apela a los carteros

El líder del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la falta de «refuerzos» del Gobierno de Pedro Sánchez para gestión del voto por correo en estas fechas atípicas para las celebración de unos comicios generales. Lo ha hecho en un mitin en Murcia, donde ha pedido a «los carteros de España, a toda la plantilla de Correos» que repartan todo el voto antes de que se acabe el plazo, prometiendo que les «pagará todas las horas» extra que hagan en estos días cuando llegue al Ejecutivo.

Así, el jefe de la oposición, acompañado del ex presidente del Gobierno José María Aznar, y del presidente en funciones de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recordado que este jueves es el último día para pedir el voto por correo, subrayando que «quedan 11 días para darle a España el Gobierno que se merece».

«Os recuerdo también -ha enfatizado. que si pedimos el voto por correo, después no podemos votar en urna y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche», ha demandado, como siempre han hecho cumpliendo con su debate.

Aunque los carteros no tengan «los refuerzos suficientes», ha lamentado, que sepan que «custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto», ha manifestado.

«No dan abasto»

Este mismo miércoles, OKDIARIO ha publicado que a 11 días para las elecciones generales, apenas un tercio de los votantes que había solicitado el voto por correo había recibido la documentación electoral para poder ejercer su derecho constitucional. Esta es la estimación que hacen los sindicatos, entre ellos CSIF, que denuncian que no han llegado los «refuerzos prometidos» por Correos, mientras la carga de trabajo ha sufrido un considerable incremento. Al frente esta empresa pública, que dirigió precisamente Feijóo con el Gobierno de Aznar, se encuentra ahora el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, Juan Manuel Serrano.

Según el diagnóstico que hacen los sindicatos, al menos la mitad de los efectivos no se ha incorporado aún a las oficinas. «Desde los centros de trabajo se nos transmite que no se están notando estos refuerzos», afirman fuentes del sindicato, al tiempo que recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan, no dan abasto».

Ante esta situación y tras la información publicada este miércoles por OKDIARIO, el PP ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre las «garantías» del voto por correo debido a los retrasos que se están produciendo. El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado en este sentido en redes sociales, haciéndose eco de la noticia de este periódico. «Debido a la poca idoneidad de la convocatoria, el voto por correo se ha disparado. Los profesionales de correos hacen lo que pueden, pero está habiendo enormes retrasos ¿Se han tomado las medidas oportunas para garantizar el derecho al voto de todos?», ha lanzado al Ejecutivo socialcomunista.