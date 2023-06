Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales para el próximo 23J después de la debacle electoral del 28M en las elecciones municipales y autonómicas, en un intento de contener el desgaste de su legislatura. Un golpe de timón que cogió por sorpresa no sólo a políticos de otros partidos, sino a los propios votantes que estaban ya con la ilusión de preparar sus vacaciones.

Ejercer o no el derecho a votar puede ser una decisión de cada uno. Sin embargo, la preocupación de los españoles viene por si les toca ser miembro de una mesa electoral. ¿Cómo saber si le ha tocado ser miembro? ¿Cuándo se notifica? ¿Qué pasa si no se va a una mesa electoral? ¿Cómo se tramita una excusa para no tener que formar parte de una mesa electoral?

Aquí a continuación en el buscador puedes consultar si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral. La notificación puede haberte llegado ya o este martes, 27 de junio, este miércoles, 28 de junio, o dentro de unos días, dependiendo del ayuntamiento de la provincia en la que estés empadronado.

¿Cuándo es el sorteo de las mesas electorales?

Según establece la Loreg, el sorteo para elegir a los miembros de una mesa electoral se celebra siempre entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno después de la convocatoria. El sorteo, como se ha citado anteriormente, ya ha tenido lugar o se va a producir en los próximos días, dependiendo del lugar en el que viva cada uno se celebrará entre el 24 y el 28 de junio 2023. Consulta en nuestro buscador el día exacto.

¿Cómo se tramita una excusa para no estar en una mesa electoral?

Una vez que se realice el sorteo, la Junta Electoral de Zona enviará las notificaciones correspondientes a los seleccionados en sus domicilios en un plazo de tres días. Al recibir la notificación, habrá un plazo de siete días para presentar sus alegaciones si quieren intentar librarse de colegios electorales. Una vez realizado el trámite, la Junta Electoral deberá resolver las reclamaciones en un plazo de cinco días. Los votantes tendrán que estar atentos: haber solicitado el voto por correo no exime de ser llamados a una mesa electoral.

¿Qué excusas sirven para no estar en una mesa electoral?

A las razones y motivos establecidos por Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), se han añadido en estas elecciones generales del 23J tener vacaciones contratadas antes del 29 de mayo.

¿Qué documentos hay que presentar en el trabajo si te toca una mesa electoral?

El documento que hay que entregar en el trabajo en cuestión para justificar la ausencia, por presencia en una mesa electoral en las elecciones generales del 23 de julio, es la carta certificada que haya llegado a casa y en la que se informa de que en el sorteo le ha tocado al ciudadano estar en una mesa el 23J. Si en tu empresa hay un departamento de recursos humanos específico habrá que entregarle a él el documento, o si no, a la persona encargada de estos asuntos, en compañías y negocios más pequeños. La empresa no puede poner ninguna pega ni tampoco descontar el día trabajado.