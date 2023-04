Solicitud de renuncia para no estar en la mesa electoral: el modelo que puedes presentar

Si te ha tocado estar en una mesa electoral de cara a las próximas elecciones que se celebran el 28 de mayo, puede que por motivos personales, familiares o de trabajo no puedas asistir y formar parte de ella. Sin embargo, el hecho de haber sido elegido para estar en la mesa electoral te obliga a hacer acto de presencia y participar con el cargo asignando cuando se celebren las elecciones, pero también es cierto que pueden presentarse justificaciones que te eximan de ello. Veamos entonces qué tipo de solicitud (a partir de un modelo sencillo) puedes presentar ante la Junta Electoral y con ello, no estar en la mesa electoral.

Cómo hacer solicitud para no estar en la mesa electoral

A pesar de que estar en la mesa electoral es algo obligatorio, la propia Junta Electoral refleja en su normativa que «Los designados Presidente y Vocal de Mesa disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo».

De este modo, si no puedes asistir a la mesa electoral deberás presentar un escrito en el que expliques, y justifiques el porqué no puedes asumir tu cargo en la mesa que te haya tocada presidir o en la que debas estar como vocal.

Justificante para ausentarme de la mesa electoral

De todos modos, antes de presentar cualquier alegación o justificación ante la Junta electoral debes saber qué no vale considerar que debes ausentarte porque no te apetece. De hecho, existen tres casos particulares para poder justificar que no puedes atender la mesa electoral y que son:

Personales: Que seas mayor de 65, o que tengas una lesión o enfermedad incompatible con estar en la mesa, por embarazo (por situación de riesgo en los 6 primeros meses), por haber cambiado de comunidad o también por ejemplo por pertenecer a una comunidad religiosa y exista incompatibilidad para estar en la mesa.

Que seas mayor de 65, o que tengas una lesión o enfermedad incompatible con estar en la mesa, por embarazo (por situación de riesgo en los 6 primeros meses), por haber cambiado de comunidad o también por ejemplo por pertenecer a una comunidad religiosa y exista incompatibilidad para estar en la mesa. Familiares: En el caso de que tengas un hijo menor de 8 años o con alguna incapacidad o también por ejemplo que seas madre durante el periodo de lactancia.

En el caso de que tengas un hijo menor de 8 años o con alguna incapacidad o también por ejemplo que seas madre durante el periodo de lactancia. Profesionales: Que seas bombero o sanitario te exime de estar en la mesa electoral, o también si eres director de un medio o trabajas cubriendo las elecciones. También si trabajas con algo relacionado con el proceso electoral, o con juzgados o la administración pública.

En el caso de que tengas derecho a presentar esa justificación que evite que tengas que ir el domingo de elecciones a tu puesto en la mesa electoral, puedes presentar un escrito o modelo en el que escribir algo similar a esto:

Modelo de presentación para hacer la solicitud

A la Junta Electoral de Zona (y pones la zona)

Asunto: Solicitud de renuncia de mesa electoral.

D/D* (solicitante: presidente, vocal o suplente), con DNI (número), y con

domicilio en (dirección y localidad), ante la Junta Electoral de zona y por

medio del presente escrito,

Expongo

PRIMERO: Que con fecha (día) he recibido notificación, en la que se me

indica haber sido nombrado presidente/vocal/suplente (cargo del

nombramiento) en la Mesa electoral (pones los datos de la mesa), en la convocatoria de elecciones (municipales/autonómicas/generales) del próximo día (fecha).

SEGUNDO: Que ante la imposibilidad de formar parte de la mesa electoral

correspondiente, por motivo (y expones el motivo), vengo a solicitar

expresamente la renuncia a dicho nombramiento.

Cuándo voy a recibir respuesta

Una vez tengas ese modelo hecho, tienes que enviarlo a la Junta Electoral de tu comunidad o municipio y deberás recibir respuesta en un plazo corto de tiempo dado que la junta tiene tiene entonces un plazo de 5 días para resolver la situación. En caso de que acepten tu recurso, se comunicarán primero con el suplente para que asuma tu cargo y luego se te comunicará a ti.