Sorteo de la mesa electoral: cuándo es y cómo saber si me ha tocado

El 28 de mayo llega uno de los días más esperados y reclamados dentro de la actualidad en España. Una nueva jornada electoral arriba en nuestro país con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, donde se conocerán los nuevos mandatarios regionales en cada uno de los municipios y comunidades autónomas del territorio español. En los comicios, de sobra conocida es la figura de los representantes de mesa electoral, algo de lo que muchos se quieren librar y, por ende, preguntan sobre cuándo y cómo se efectúa el sorteo por el cual te puede tocar sentarte en una de ellas.

¿Cómo sé si me ha tocado una mesa electoral en las elecciones? De cara a los comicios del próximo 28 de mayo de 2023 se vuelve a reproducir la pregunta, y desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo se ha seleccionado por sorteo a los que serán los presidentes, vocales y también a esos suplentes de mesa a los que la suerte puede, en el último momento, obligar o librar al individuo de una jornada electoral que, por norma general, se vive mejor desde las casas y sólo acudiendo al colegio en cuestión a votar.

Desde el 3 de abril, el calendario electoral marca un total de tres días para que la notificación de la elección como presidente, vocal o suplente de mesa llegue por correo ordinario a las casas de los que hayan sido designados por sorteo, así como también el manual en el que se instruye sobre todo lo necesario para el día D. Por tanto, si han pasado ya esos tres días y no has recibido la notificación, teóricamente te habrás librado de acudir a las elecciones municipales de 2023 como parte activa durante toda la jornada.

Decimos teóricamente porque el Ministerio del Interior ya ha advertido de que, si la notificación llega después del 6 de mayo, esto no sirve como excusa válida para librarse de acudir a la mesa electoral en la que el ciudadano en cuestión ha sido designado. De esta manera, se guardan las espaldas por si hubiera retrasos que no deberían producirse, retirando la posibilidad de que esta demora a la hora de advertir a los ciudadanos sea motivo invalidante y justificante para que este no acuda a su mesa electoral.

Los elegidos para la mesa electoral por sorteo cuentan con siete días naturales desde que reciben la notificación para presentar las alegaciones correspondientes en caso de no poder formar parte de la mesa electoral. Después, se constituye un plazo de cinco días desde la presentación de la mencionada alegación, en el que se comunica si esta ha sido o no aceptada. A partir de 2023, a través de una aplicación móvil se puede realizar el proceso de presentación de alegaciones de manera más rauda y cómoda que en otros años, cuando sólo era posible si se acudía a la junta electoral de la zona correspondiente a su residencia.

Formación de una mesa electoral

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tal y como se expresa en su artículo 25, la mesa electoral debe estar formada por un miembro que realizará las funciones de Presidente de Mesa, además de dos vocales que harán funciones de apoyo durante toda la jornada. La elección de los ciudadanos se realiza a través de sorteo público entre las personas que forman el censo electoral, que cumplan los siguientes requisitos: saber leer y escribir, ser menor de 70 años y contar con el título de Bachillerato o, en su ausencia, de uno de Formación Profesional de segundo grado. También sería válido el graduado escolar.