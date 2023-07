En esta conversación con OKDIARIO, Santiago Abascal no esquiva ningún tema, por incómodo que sea. Le preguntamos por unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que cuestiona la unidad dentro de Vox y por ende, el liderazgo de Abascal. «Lo que ha trascendido es que en Vox hay menos unidad de la que presumen», afirmó el líder del PP en una entrevista. Abascal se muestra sorprendido. Niega que haya batallas dentro de Vox («son inventos del PP y de los medios del PP») pero lo cierto es que haberlas haylas…

P.- Quiero preguntarle por el PP. Feijóo acaba de decir en una entrevista que en Vox no hay mucha unidad.

R.- ¿Eso ha dicho? ¿Y por qué? Me sorprende…

P.- Por las batallas que hay entre ciertos sectores dentro de su partido, el sector liberal y el otro más conservador.

R.- Pero eso es una película del PP y de los medios del PP. Entonces supongo que quieren crear esa novela por alguna razón. No sabemos exactamente por qué, pero donde parece que hay menos unidad es en el Partido Popular, porque en algunos sitios pactan con nosotros y en otros no quieren, en algunos sitios acuerdan con Vox sin ningún problema, actúan de manera responsable y patriótica, como en Castilla y León, y en Valencia y en otros sitios, como aquí en Murcia, pretenden chantajearnos. En otros lugares acaban llegando sorpresa con el PRC, que quizá sea a cambio de ocultar la corrupción del PRC. En otras entrevistas, el señor Feijóo ofrece pactos al Partido Nacionalista Vasco. Realmente donde parece que hay división de opiniones, a veces de la misma persona y falta de criterio y de unidad, de criterio, es en el Partido Popular, es muy sorprendente que digan eso.

P.- Usted me dijo en la última entrevista que le hicimos que en esos territorios donde Vox esté fuerte iba a pedir entrar en el Gobierno y en otros, que tendría una postura menos exigente. Pues hemos visto que en Murcia o Baleares Vox exigió entrar en el Gobierno. ¿Hubo un cambio de criterio?

R.- No, lo que ocurre es que no era exactamente lo único importante que estuviéramos más o menos fuertes. Pero el caso es que Murcia es un lugar donde no sólo estamos muy fuertes, con un 18%, es donde más fuertes hemos estado. El mayor apoyo lo hemos recibido en esta región. Es que además en Murcia se había producido ya otra experiencia: el acuerdo de investidura incumplido. Claro, si no llegamos a tener una mala experiencia con el PP de Murcia, podríamos quizá haber ensayado otra fórmula de acuerdo, la del acuerdo de investidura. Firmamos un papel, no estamos en el Gobierno, y es lo que hicimos. Pero el PP firmó un papel, lo incumplió y contó con tránsfugas de Vox para gobernar, con lo cual en Murcia tenemos muy claro que las viejas fórmulas incumplidas ya no funcionan.