Lamine y su pique con Huijsen en la Supercopa: «¿Tú estás tonto?, ¿me estás empujando a mí?»

La final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, disputada en el King Abdullah Sports City de Yeda, dejó mucho más que el resultado final y el trofeo en manos de los culés. Aunque el Clásico no alcanzó los niveles de tensión vistos en otros duelos recientes, el partido estuvo marcado por varios episodios de fricción que reflejaron las distancias que hay en estos momentos entre la plantilla del Real Madrid y la del Barça. Uno de los más comentados de la Supercopa captado por las cámaras tuvo como protagonistas a Lamine Yamal y Dean Huijsen, dos futbolistas llamados a compartir protagonismo en el presente y futuro de la selección española.

El momento pasó prácticamente desapercibido durante la retransmisión en directo, pero hubo un fuerte intercambio verbal y físico entre Lamine y Huijsen que evidenció los nervios y tensión sobre el césped. La acción se produjo justo tras un fuerte entrada sobre Pedri, tras varias faltas consecutivas y un clima que iba caldeándose.

Lamine Yamal intentaba avanzar hacia Asencio, autor de la falta a Pedri, cuando Huijsen le cierra el paso, apartándole. Fue tras esto cuando sucede el rifirrafe y se da el primer empujón. El joven extremo del Barcelona reaccionó de inmediato, visiblemente molesto por el gesto del central del Real Madrid.

«¿Bro, te quitas de en medio?», subtitulan en las imágenes emitidas posteriormente por el programa El Día Después de Movistar+, cuando Huijsen no se mueve del sitio. La situación no quedó ahí y, tras insistir en su intento de avanzar, volvió a recibir otro empujón. Fue entonces cuando el delantero azulgrana elevó el tono. «¿Tú estás tonto?», le dice Lamine, encarándose, a lo que responde con otro empujón Huijsen y enciende aún más al culé: «¿Me estás empujando a mí?».

Lejos de rebajar la tensión, el intercambio continuó durante unos segundos más. Lamine persistió en su protesta y, tras un nuevo empujón, lanzó otra advertencia verbal: «No te equivoques, no te equivoques…». La escena amenazaba con ir a más hasta que apareció Eduardo Camavinga, que se interpuso entre ambos jugadores para frenar el enfrentamiento y evitar consecuencias mayores, junto a otros actores como Lewandowski y Koundé.

Lamine Yamal siguió señalando y repitiendo a Huijsen eso de que «no te equivoques», con mirada desafiante, continuando la historia «has venido tú, qué haces tú, qué estás hablando». El rifirrafe quedó ahí y no hubo más choques entre ambos componentes de la selección española, futuro del equipo nacional.

Lo que sí es cierto es que este episodio no fue un hecho aislado dentro de la final. El Clásico de la Supercopa estuvo salpicado por varias tanganas y rifirrafes, fruto de la intensidad con la que ambos equipos disputaron cada balón. La paradoja del enfrentamiento radica en que Lamine Yamal y Dean Huijsen comparten vestuario en la selección y están llamados a coincidir en futuras convocatorias bajo las órdenes de Luis de la Fuente. Verlos enzarzados en una discusión tan visible resultó llamativo, especialmente por tratarse de dos jugadores jóvenes que representan una parte importante del relevo generacional del fútbol español.